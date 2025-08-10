Isa Pantoja usa estos términos tan rotundos para denunciar lo que está pasando en España los últimos días

Durante los últimos meses, Isa Pantoja ha dedicado gran parte de su perfil de Instagram a mostrar el avance su embarazo, todos los preparativos para dar la bienvenida a su segundo hijo y en última instancia, celebrar el nacimiento de Cairo. Sin embargo, la hija de la tonadillera ha puesto en pausa su contenido de lifestyle para denunciar los mensajes de odio que han invadido la red estos últimos días.

El devastador incendio desencadenado en la Mezquita de Córdoba este pasado viernes ha dejado multitud de mensajes de apoyo y tristeza por los daños ocasionados en el emblemático patrimonio cultural andaluz. Pero en plena oleada de racismo e islamofobia, lacras que han ocupado el foco durante las últimas semanas por los disturbios de Torre Pacheco o el veto aprobado en Jumilla recientemente, otro tipo de mensajes han invadido la red también.

Isa Pantoja condena el racismo de quiénes celebran el incendio de la Mezquita de Córdoba

Eso es precisamente lo que ha enfadado a Isa Pantoja y lo que ha querido denunciar desde su cuenta de Instagram. "La gente que se alegra o se ríe de que se haya quemado parte de la Mezquita de Córdoba ¿todo bien?", ha escrito la antigua colaboradora de 'La familia de la tele' ante sus más de 821.000 seguidores en la red social, condenando de lleno las celebraciones.

"Está calando tanto odio que no deja sentir ningún tipo de empatía. Y no se trata de que sea más musulmana o más cristiana, sino de que se ha quemado parte de la historia de España, porque eso es lo que es", ha advertido la hija de Isabel Pantoja en sus historias de Instagram, revolviéndose contra los mensajes racistas que ha tenido que leer estos últimos días.

"Mucho ánimo a nuestros vecinos de Córdoba", terminaba escribiendo Isa Pantoja al final de su corto mensaje, lamentando el efecto que las llamas han tenido en el icónico monumento de la ciudad, que es uno de sus principales reclamos turísticos, llegando a recibir alrededor de dos millones de visitas cada año.