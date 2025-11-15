Kiko Rivera se planta de raíz ante Ángela Portero por sus palabras en 'De Viernes': "No te lo voy a permitir"

Este 14 de noviembre, Kiko Rivera se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!'. Lo la hecho una semana después de que el programa de Telecinco emitiera una entrevista grabada donde hizo unas declaraciones sobre su exmujer, Irene Rosales, que no sentaron nada bien a algunas de las colaboradoras del espacio, como Lydia Lozano y Ángela Portero.

Ahora, siete días después, el hijo de Isabel Pantoja se ha sentado frente a ellas y no ha dudado en ponerles los puntos sobre las íes. Aunque también habló del reciente accidente de tráfico de su hermano Cayetano Rivera, y de la relación con su madre y con su hermana, el Dj se centró, sobre todo, en hablar de la ruptura con la madre de sus hijas. Como ya contó la semana anterior, fue él quien decidió dar el paso de separarse.

Tras pasar el verano juntos, Kiko Rivera se dio cuenta de que no podía continuar en esa situación y que Irene no podía salvarle de sus problemas. Unas palabras que criticó Ángela Portero, quien le tachó de "egoísta": "¿No te parece un poco egoísta? Porque es un poco: ella ha estado aquí para salvarme de mis problemas de adicciones…".

Kiko Rivera pone los puntos sobre las íes a Ángela Portero

En ese instante, el invitado cortó el seco a la colaboradora, a la que no dudó en pararle los pies: "Déjame decirte que el único que se salva de los problemas de adicciones soy yo. No te lo voy a permitir. Aquí el único que se salva soy yo. Irene ha estado conmigo, acompañándome, y se lo agradeceré el resto de mis días, pero aquí el que se salva soy yo".

Además, Kiko Rivera reconoció que "me ha costado un poco más el hecho de acostumbrarme a mi nueva vida". Sobre la nueva relación de su exmujer, confesó que "yo veo a Irene muy feliz desde el primer momento. Si el lunes se anuncia la ruptura, el miércoles ya la han pillado cenando con este chico, por lógica tú has tenido que hablar antes. Lo respeto, el matrimonio estaba roto".

El hijo de Isabel Pantoja también desveló cómo se enteró él del nuevo romance de la madre de sus hijas: "Yo me entero por la prensa, el mismo día que sale por la prensa me manda un mensaje. Lo considero un poco frío". Pese a que asegura que quiere mantener una buena relación con Irene, no duda en lanzarle un dardo: "Cuando dice que Guillermo no es una persona pública… no lo era hasta hace tres meses, pero ahora cambia la cosa…".

"Yo creo, personalmente, sin que le moleste a Irene… creo que no es pillado. Aquí somos todos muy mayorcitos y muy listos para saber cuándo nos está siguiendo la prensa y cuándo no. Se ha dejado pillar", sentenciaba Kiko Rivera sobre las fotografías de Irene Rosales junto a su nueva pareja.