'De Viernes' lo fía todo a este invitado que sienta hoy, 14 de noviembre en un plató de Telecinco años después

Después de que la semana pasada 'De Viernes' recobrara el liderazgo frente a 'La Voz' con el regreso de Kiko Rivera a Telecinco tras casi cuatro años al marcar un 14,3% de cuota de pantalla y casi 1,1 millones de telespectadores de media; el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona se encomienda al hijo de Isabel Pantoja por segunda semana consecutiva.

Así, como era de esperar, Kiko Rivera estará presente por primera vez en el plató de 'De Viernes' para responder a todas las preguntas que le hagan tanto los presentadores como los colaboradores. Pero es que además parece que el DJ será el único invitado del espacio de Mandarina Producciones pues es el único contenido que ha cebado Mediaset esta semana.

Es decir, salvo cambio de última hora, 'De Viernes' dedicará un monográfico a Kiko Rivera para exprimirle al 100% y hablar de todos los temas que le han hecho volver a ser actualidad tras su explosivo scoop de la semana pasada. Además, el hermano de Isa Pantoja responderá a todas y cada una de las críticas recibidas desde entonces y a las reacciones, entre otros, de su exmujer Irene Rosales y los colaboradores habituales del programa.

El hijo de Isabel Pantoja estará presente por primera vez en años en un plató de televisión para ofrecer nuevos detalles de la relación con su madre, de su separación de Irene Rosales y, especialmente, de los desagradables episodios que su hermana confesó haber sufrido en el pasado y de los que fue partícipe el propio Kiko Rivera como el de la comentada manguera.

Por si fuera poco, 'De Viernes' aprovechará la visita de Kiko Rivera pare abordar el último incidente protagonizado por su hermano Cayetano Rivera, quien sufrió el pasado fin de semana un accidente de tráfico en el que estrelló su coche contra una rotonda en Alcalá de Guadaíra.

¿Ha hablado con él? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué en menos de seis meses el torero ha sido noticia por dos altercados? A ello responderá el DJ y tratará de dar su opinión sobre la controvertida noticia que ha hecho que su hermano vuelva a estar en boca de todos.