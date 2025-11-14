La determinación de Telecinco con la emisión del programa de Santi Acosta tras retirarlo de la programación

Ha pasado un mes y medio desde que Telecinco decidió concluir la emisión de 'El precio de...', el el formato de investigación dirigido y presentado por Santi Acosta que emitió en la noche de los lunes tras solo cuatro entregas. En su lugar la cadena de Mediaset optó por emitir cine hasta la llegada de 'La isla de las tentaciones'.

No obstante cabe señalar que desde el principio se habló de 'El precio de...' como una serie de especiales. En todo momento desde Mediaset se había hablado de que trabajaría en nuevas entregas del espacio producido por Mandarina Producciones ('De Viernes') pero no se había vuelto a tener noticias al respecto.

Sin embargo, Telecinco y la productora ya están trabajando en nuevas entregas de 'El precio de...' y el formato regresará muy pronto al prime time de la cadena tal y como ha avanzado Poco Pasa TV.

En este sentido, según la citada cuenta, Mediaset quiere aprovechar que ha levantado el veto a Kiko Rivera para hacer un nuevo especial sobre Cantora y la trama de la familia de Isabel Pantoja. Hay que recordar que la última entrega emitida de este formato ya se dedicó a la figura de la tonadillera y su situación económica.

Esa cuarta entrega de 'El precio de...' sobre Isabel Pantoja marcó su segundo mejor resultado con un 11.1% y 663.000 espectadores. Mientras que las dos primeras entregas dedicadas al precio de la corrupción con el caso Ábalos y la entrevista a su ex mujer, Carolina Perles anotaron un 13.1% y 782.000 y 10.2% y 575.000 respectivamente. La tercera entrega sobre el precio de una exclusiva se quedó en un bajo 8.7% y 512.000.

De esta manera tras el buen dato de su último especial y sobre todo después de que Kiko Rivera provocara el máximo de temporada de 'De Viernes' con su scoop de la semana pasada, Telecinco ha decidido confiar en el programa de Santi Acosta para estirar el chicle de Cantora tratando de repetir el éxito de 'Cantora, la herencia envenenada', el especial de la productora de 'Sálvame' que supuso un antes y un después en la relación del DJ con su madre.