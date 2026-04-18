Ylenia Padilla, molesta con 'De Viernes' tras un controvertido vídeo, se reivindica: "Soy yo la invitada"

Tras su 'Scoop' hace unas semanas, Ylenia Padilla se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores de '¡De viernes!'. Uno de los temas más polémicos que se ha abordado durante la entrevista fueron sus desafortunadas declaraciones contra el colectivo trans y la ley que les protege. Unos ataques que recibieron un aluvión de críticas en redes sociales.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha mostrado en varias ocasiones el polémico vídeo en el que la de Benidorm insulta gravemente a las personas transexuales. Esto ha provocado que Ylenia Padilla estallara contra el espacio de Telecinco: "Fascinante, ¿no? Otra vez ponemos solo la reacción cuando se me ha llevado al límite. Mira que yo… En fin, no sé qué decir ante esta situación…", ha dicho la invitada, visiblemente molesta.

"Es un tema que está judicializado", ha recordado la presentadora de '¡De viernes!'. Sin embargo, ella ha insistido: "Pero se podría haber puesto un poco el contexto, ¿no? Ya que soy yo la invitada". "Ponnos tú el contexto", le han pedido los colaboradores. La exconcursante de 'GH VIP', lejos de pedir perdón por sus palabras, ha denunciado el linchamiento que, según ella, sufrió en redes: "Es muy largo, mejor lo arreglo ante el juez porque yo sí confío en la justicia. Yo no llevo 5 años mintiendo a los periódicos, intentando manipular el relato público. Yo confío en los procesos judiciales y los respeto con lo cual lo hablaré donde lo tenga que hablar".

Ylenia Padilla denuncia el linchamiento en redes

"Esto viene después de 3 meses de acoso y linchamiento, que era Trendig Topic todos los días, que nadie de aquí puede decir que no lo vio, porque es que le dabas a mi nombre y había absolutas barbaridades: amenazas de muerte, enferma, yonki, metiéndose con mi familia como Amor Romeira… Barbaridades y burradas que yo en un principio lo que hago es brotar contra Telecinco. Empecé a hablar un poquito de los colaboradores de Telecinco. Digo: 'como lo que hacen ellos en lugar de defenderme es echar más leña al fuego…'", se intentó justificar Ylenia Padilla.

Además, defendió que, en aquel momento, reaccionó desde el dolor y la ira acumulados: "Estaba totalmente fuera de mí". Por eso, optó por responder a través de sus redes sociales, lo que no hizo otra cosa que aumentar la tensión mediática. Ahora que ha pasado el tiempo, la valenciana ha hecho autocrítica: "El error no fue irme de las redes, el error fue irme de la tele en lugar de ponerme en terapia en ese momento, seguir encerrada en mi casa, porque estaba absolutamente encerrada siempre, y ponerme en las redes".

Ylenia Padilla muestra su malestar en plena entrevista en directo con Telecinco que decide emitir en repetidas ocasiones en el programa #DeViernes sus declaraciones transfobas.



No ha cambiado nada.

Ylenia sigue siendo la misma. pic.twitter.com/npgpBRFXCM — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) April 17, 2026

La crítica de Ylenia a la legislación actual: "No existe el delito de odio misógino"

Ylenia Padilla insistió en que sus declaraciones respondían a una opinión personal sobre la legislación pero lamenta que el debate derivara en ataques personales. Tras todo esto, llegó a una conclusión: "Si te quieres mejorar de algo, lo peor que puedes hacer es estar en las redes". "Estaba totalmente fuera de mí, estaba llena de dolor, de ira, y no sabía cómo reaccionar. También me sentía impotente, como que no tenía defensa legal ante lo que a mí me estaba pasando, porque con ciertos colectivos hay protocolos muy concretos", añadió.

Lejos de quedarse ahí, sigue criticando la legislación actual: "Pero nosotras, cuando llevamos tres meses recibiendo linchamientos que nos llaman absolutamente de todo, ¿qué hacemos? No existe el delito de odio misógino. Esta es la realidad. No salía de mi casa. Como cierta persona que dijo desde esta cadena que yo hacía directo porque iba tal y cual, pues no. Estaba en casita, encerradita, sin hacer ninguna de las cosas que se insinuaban", sentencia Ylenia Padilla.