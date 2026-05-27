Lo que María Jesús Ruiz dice de 'Sálvame' y 'De Viernes' levanta ampollas: "Estoy a favor de su desaparición"

María Jesús Ruiz ha sido la última invitada del podcast 'Querido hater', presentado por Malbert, donde ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de ensalzar la nueva Telecinco frente a la antigua. De hecho, se ha mostrado a favor de la desaparición de uno de los programas estrella de la cadena, 'Sálvame'.

En un avance difundido por la cuenta de Malbert, la exconcursante de 'Supervivientes' y actual colaboradora de '¡De viernes!' carga duramente contra el modelo de televisión que representaba el programa que conducía Jorge Javier Vázquez. "No creo que esa televisión de antes sea sana, ni buena, ni futurista… está cancelada por algo. Estoy a favor de su desaparición", ha asegurado María Jesús Ruiz.

La exmodelo confiesa haber vivido momentos muy duros durante su etapa en el extinto programa que conducía Jorge Javier Vázquez. Hasta tal punto que decidió no estar en su despedida: "No quise ir a su final porque me dieron hasta en el carnet de identidad". Aunque ha querido dejar claro que acudía de forma voluntaria a ese tipo de formatos: "Participé de todo ello de forma voluntaria y previo pago, evidentemente. A mí nadie me llevaba con un puñal".

María Jesús Ruiz elogia el modelo de '¡De viernes' frente al 'Deluxe'

Durante su charla con Malbert, María Jesús Ruiz ensalza '¡De Viernes!' frente a su predecesor, 'Sálvame Deluxe', mucho más duro con los invitados que acudían al plató. "Este programa es maravilla pura y no se ejerce ninguna violencia. Las entrevistas son súper elegantes. Llevo 3 años trabajando en '¡De Viernes!' y no he visto ninguna entrevista violenta", afirma.

Además, la colaboradora confiesa que "me gusta que haya todo tipo de personajes. A lo que nos gusta el salseo nos gusta que se sienten todos los personajes. Pero no puedes comparar una entrevista de '¡De viernes!' con 'Sálvame Deluxe'. En '¡De viernes!' se te pregunta y se te escucha. En 'Sálvame' jamás". La exmiss España critica la dinámica que, según ella, había en el desaparecido programa de Telecinco: "Los valores, según el dinero que nos pongan, no. Yo no voy a conceder entrevistas o a hablar de cualquier tema de la vida privada o que yo haya cedido".

"Un paredón de seis o siete colaboradores que previamente están amaestrados para que te ataquen… eso no eran entrevistas", asegura María Jesús Ruiz, quien hace una última reflexión sobre los límites en la televisión. "Ante cierto tipo de entrevistas, si alguien le molesta, que lo denuncie. Es sencillo", sentencia en el avance del citado podcast.