María Jesús Ruiz echa por tierra lo difundido por 'De lunes a viernes' sobre su marido: "Hay que dejar de dar pábulo"

'De lunes a viernes' ha arrancado este viernes el programa con una información que afectaba de lleno a una de sus colaboradoras: María Jesús Ruiz. El programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona se ha hecho eco de unos mensajes de un chico que asegura que el marido de la colaboradora le habría sido infiel con él.

"Hoy comenzamos con este asunto, con un tema delicado que ha llegado a la redacción del programa con un material muy sensible. Esta mañana la dirección se ha reunido con María Jesús para contarle lo que había, que lo supiera todo y pedirte permiso y consentimiento para abordar el asunto o dejarlo", empezaba diciendo Santi Acosta al arrancar el programa.

"Yo agradezco mucho que ayer Nuria, la subdirectora me escribiera y me dijo que quería hablar conmigo, yo pensaba que me iban a dar una sección y ha venido esta mañana a casa. Habéis sido muy generosos al contarme toda la información que iba a salir por la tarde, y que de otra manera habría sido mucho más violento y que yo he podido madurar y encajar", contestaba María Jesús Ruiz. "Y que si tú nos hubieras dicho que no, no lo hubiéramos sacado", aseveraba el presentador.

Tras ello, María Jesús Ruiz no dudaba en dar la cara por su marido. "Sé que hay personajes que han intentado en numerosas ocasiones falsear una información y que por supuesto esta si que es falsa", recalcaba la colaboradora de 'De lunes a viernes'. "Esto es algo muy incómodo, estoy nerviosa porque es una información que se maneja y nosotros somos un matrimonio admirable en Andalucía, esto a mí me hierve mucho porque sé que es mentira y se pone en tela de juicio algo que no es verdad. Siento que hemos sido utilizados una vez más", seguía explicando la colaboradora.

Posteriormente, María Jesús Ruiz reconocía que su marido utiliza mucho la IA para mandar mensajes y que incluso lo hace con ella y también contaba que es verdad que esta persona había hablado con su marido por redes sociales, pero que no había habido nada entre ellos. "Yo viendo las informaciones y sabiendo de quién viene, veracidad cero. No tiene ningún tipo de peso esa información y más cuando ha sido reincidente y se ve que es un oportunista. Hay que dejar de dar pábulo a este tipo de personajuchos", sentenciaba.

Después, 'De lunes a viernes' emitía unos audios de este hombre que asegura que Curro, el marido de María Jesús Ruiz le ha sido infiel. "Él me cuenta que sabe perfectamente quién es, que este hombre en 2021 lo intentó emparejar con una chica y no me creo la fuente. Además me ha dicho que no me ha sido infiel ni en obra ni en pensamiento", seguía relatando la colaboradora.

Escuchamos los audios de la discordia que intentan desestabilizar el matrimonio de María Jesús Ruiz. Ella no duda en salir en defensa de Curro.



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El marido de María Jesús Ruiz irrumpe en 'De lunes a viernes' y advierte con medidas legales

María Jesús en 'De lunes a viernes' ante la llamada de su marido

La reacción de María Jesús Ruiz sorprendía mucho a sus compañeros al mostrarse tan entera y por ello, Beatriz Archidona trataba de indagar si ella se fiaba completamente de su marido. "Yo no me fío ni de mi mano derecha, yo no pondría la cabeza por nada ni por nadie pero yo creo en mi relación y apuesto por la familia que he creado", insistía la ex Miss España. "¿Si se demostrara que esto es verdad, serías capaz de perdonar?", le replicaba la presentadora. "Pero es que no es verdad, yo soy muy tóxica. Yo de relación abierta nada, mi marido es mi marido y yo soy su mujer", justificaba ella.

Minutos después, Curro entraba en directo por teléfono en 'De lunes a viernes' para dirigirse a María Jesús Ruiz. "Voy a entrar a decirle algo a María Jesús, al resto no le voy a dar importancia. Yo le conozco, no voy a decir que no, es alguien que me escribió por redes sociales, me contó un episodio que le pasó con Sofía Suescun y el hermano y poco más. Pero lo que no voy a tolerar es que ponga unas palabras que son mías como que yo he hablado despectivamente de cualquier mujer y menos de la mía", empezaba explicando el marido de la colaboradora.

"Yo entro para decirle a mi mujer que la amo con locura, que hoy es difícil para ella, y quiero que esté fuerte. Y públicamente aviso que a este señor le voy a poner una demanda por lo penal porque es la única manera de parar a este tipo de personajes. Yo no soy del medio, soy anónimo pero estoy salpicado por ser su marido", añadía Curro mientras María Jesús Ruiz rompía a llorar y agradecía a 'De lunes a viernes' que contrasten la información y les hayan dado la oportunidad de desmentirla.