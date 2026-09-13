La organización de 'Supervivientes All Stars' anuncia el desalojo de un concursante y alerta sobre su continuidad

No han pasado ni tres días desde que arrancó la aventura de 'Supervivientes All Stars 3' y una de sus concursantes ya ha tenido que ser evacuada de la isla en helicóptero para someterse a pruebas médicas. Así, tal y como avanza la cuenta oficial del reality en Instagram, Alma Bollo ha tenido que ser trasladada para poder ser examinada por los médicos.

Todo se produjo en plena noche cuando Alma Bollo empezó a encontrarse mal y a estar muy mareada. "Es que no me puedo levantar", reconoce la hija de Raquel Bollo ante la atenta mirada de sus compañeros. "Qué mareada estoy", asegura mientras Yulen Pereira y Omar Sánchez tratan de ayudarla a moverse.

Asimismo, en el avance compartido por Telecinco de cara al estreno de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' de este domingo se ve cómo Alma Bollo es trasladada a la cabaña en la que suelen estar los concursantes cuando son apartados de sus compañeros por problemas de salud. "Vamos a ir a hacer pruebas", le advierte el doctor del reality. "Pero doctor yo no me quiero ir", le responde Alma Bollo.

De esta manera, la continuidad de Alma Bollo en 'Supervivientes All Stars' pende ahora mismo de un hilo. Serán los resultados de las pruebas y el diagnóstico de los médicos los que dictaminen si la hija de Raquel Bollo podrá continuar en el reality o si en cambio tendrá que abandonarlo apenas tres días después de su estreno.

Con ello, la escaleta de la primera gala que conducirá Sandra Barneda cambiará por completo y tendrá el estado de Alma Bollo y el parte de salud como su principal contenido. Además, en esta primera gala están previstas las primeras nominaciones en Playa Sol y Playa Luna después de que Marta Peñate le diera la inmunidad a Yola Berrocal en su equipo como ganadora del "Duelo de capitanes" y de que Rubén Torres nominara precisamente a la hija de Raquel Bollo.