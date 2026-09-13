'Valle Salvaje', avance semanal del 14 al 18 de septiembre en RTVE: Mercedes, acorralada, la huida de Victoria y un nuevo personaje

Tras su parón del pasado viernes por culpa de La Vuelta 2026, 'Valle Salvaje' regresará este lunes a la programación de tarde de La 1 con total normalidad y la cadena ofrecerá cinco nuevos episodios esta semana. En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie en su horario habitual a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 485 de 'Valle Salvaje' - Lunes 14 de septiembre

Enriqueta le hace una confesión al capitán Escobedo pero antes le pide que le de su palabra de que lo que le va a contar no le va a traer ningún tipo de problema a ella. Tras ello, el capitán habla con Victoria Mercedes y le exige a la duquesa que le enseñe sus brazos.

José Luis se enfrenta con Rosalía y le advierte de que algún día su hijo Rafael abrirá los ojos y él se encargará personalmente de que abandone la Casa Grande. Después, José Luis le deja claro a Rafael de que se va a encargar de que esa muchacha se vaya del Valle definitivamente para proteger a su familia y llega a decirle que si le quiere detener tendrá que matarle.

Matilde habla con su hermano Martín y no duda en preguntarle por sus sentimientos hacia Leonor. Paralelamente, Martín le hace ver a Francisco que quizás su padre ha sido víctima de un mal de ojo.

Don Hernando le para los pies a Enriqueta y le deja claro que los días en los que le engañaba se han acabado. Mientras, Braulio se enfrenta a Manuela y trata de saber hasta cuándo va a seguir mintiéndole. Por su parte, Alejo le propone a Luisa casarse y poder vivir una vida juntos. Posteriormente, don Hernando sorprende al anunciar delante de todos que sabe que Alejo besó a su hija.

Avance del capítulo 486 de 'Valle Salvaje' - Martes 15 de septiembre

Manuela logra convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los de Guzmán.

Mientras, Victoria, fuera de control, estalla contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes ¿qué consecuencias tendrá su furia?

Avance del capítulo 487 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 16 de septiembre

El capitán señala a Mercedes y Victoria como sospechosas de la desaparición de Dámaso y Hernando se ofrece acelerar la acusación.

Mientras, Victoria comprende que no hay escapatoria, por lo que decide huir del Valle de inmediato. ¿Logrará hacerlo a tiempo?

Avance del capítulo 488 de 'Valle Salvaje' - Jueves 17 de septiembre

Luisa ayuda a Bárbara a prepararse para el baile, pero sufre en silencio por el beso entre Alejo y Manuela.

Por otro lado, el capitán Escobedo reúne a todos para dar la noticia: han encontrado a Dámaso… ¿vivo o muerto?

Avance del capítulo 489 de 'Valle Salvaje' - Viernes 18 de septiembre

Bárbara afronta su primer baile entre nervios e ilusión, se reencuentra con doña Carla y atrae a un misterioso desconocido. ¿Quién será?

En Valle Salvaje, Manuela destroza a Luisa al confirmar que Alejo la besó… Y la criada lo expulsa de su vida. ¿Se ha roto todo para siempre?