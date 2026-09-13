'La Promesa', avance semanal capítulos 905 a 909 del 14 al 18 de septiembre en RTVE: El giro con Leocadia y Curro, una desaparición y una agresión

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de 'La Promesa' esta nueva semana, que se emitirán en La 1 de TVE del lunes 14 al viernes 18 de septiembre en su horario habitual justo después de 'Valle Salvaje':

Avance del capítulo 905 de 'La Promesa' - Lunes 14 de septiembre

Capítulo 905 de 'La Promesa'

Curro cede: Pía no será su madrina. Ella explica que llevarle al altar habría parecido una provocación ante los nobles, pero luego confiesa a Ricardo que le habría encantado.

Por su parte, Cristóbal hace oficial la vuelta de las cocineras ante todo el servicio, y Julio pide perdón públicamente. Entre tanto, Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Ciro y Lorenzo se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto mantendrá a Manuel y a Julieta distraídos: es bueno para sus planes con las licencias.

Mientras, Martina abre su corazón ante Jacobo: forzando las cosas, jamás podrán ser felices. Pero él no da muestras de empatía. La muchacha llora con Adriano, no hay manera de ablandar a Jacobo...

Manuel asegura a María que La Promesa es su casa, no los va a echar. La doncella se lo cuenta a Carlo, pueden estar tranquilos, pero él está muy dolido. María termina confesando a Samuel la razón por la que no se casó: su corazón le pertenece a él. Curro pide a Leocadia que sea su madrina y ella lo fulmina con la mirada. ¿Qué responderá?

Avance del capítulo 906 de 'La Promesa' - Martes 15 de septiembre

Capítulo 906 de 'La Promesa'

Leocadia acepta ser la madrina de Curro aunque debió ser la primera opción. Se acerca cada vez más a su sueño de ser duquesa: ya se imagina a ella y a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro le ha pedido a Leocadia que sea la madrina. No le parece bien, no es buena persona…

Por su lado, Tomasa cambia de actitud: empieza a mostrarse amable ante las cocineras. Julieta averigua por qué nadie acudió a clase: a los alumnos les impone ir al palacio. Adriano previene a Jacobo: si sigue con esa actitud, todos sabrán que pasa algo. Jacobo recapacita y reúne a Martina y Adriano: ¡ha tomado una decisión! Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias. El capitán de la Mata advierte: cuidado con ostentar.

Entre tanto, Samuel y María Fernández confiesan su amor imposible: deben conformarse con la amistad. María trata de tender puentes con Carlo, pero él sigue dolido. La doncella se aterra, Carlo se ha llevado a Janita y no aparecen por ningún lado. ¿Volverá?

Avance del capítulo 907 de 'La Promesa' - Miércoles 16 de septiembre

Capítulo 907 de 'La Promesa'

Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a revelar su propuesta, pues Curro los interrumpe. ¡Carlo aparece! Había llevado a Janita a ver a su madre. María, por su parte, explota: ¡no se la puede llevar! Luego es honesta: el problema no es Samuel, es que ellos no están enamorados.

Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo rompedor. La señora de Figueroa insiste en que Máximo sea padrino porque cree honestamente que él está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a dudar y le pide a Alonso que le hable de su padre. Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú. En cambio, ella se muestra partidaria de la modificación. ¿Está cambiando de verdad Tomasa?

Manuel convence a los alumnos de que acudan a clase. En la primera, se relatan las estafas que los arruinaron, mencionando al barón de Valladares. Pía confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina, solo queda una opción… ¿de cuál se trata? Julieta descubre un reloj carísimo que Ciro no puede justificar. ¿De dónde ha sacado el dinero?

Avance del capítulo 908 de 'La Promesa' - Jueves 17 de septiembre

Capítulo 908 de 'La Promesa'

Ciro miente a Julieta: dice que compró el reloj a plazos. Lorenzo convence a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio para distraer la atención de sus negocios ilegales y le ordena cambiar el escondite del dinero. Siguiendo el plan de Lorenzo, Ciro monta un conflicto en el hangar.

Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad y hay un pequeño acercamiento; él insiste en que actuó pensando en ella. Mientras tanto, Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina.

Petra pide a Tomasa hablar, pero ésta se niega y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para destruir su reputación. Curro y Ángela aprueban el nuevo y novedoso menú de boda y acuerdan una cata previa.

Martina está cansada de que Jacobo ordene cómo tienen que comportarse y le planta cara: le exige que anuncien la ruptura y que se marche de La Promesa. Carlo, dolido con el mundo, agarra a Samuel de la sotana… ¡dispuesto a pegarle!

Avance del capítulo 909 de 'La Promesa' - Viernes 18 de septiembre

Capítulo 909 de 'La Promesa'

Pía evita que Carlo pegue a Samuel. El lacayo admite que no está enfadado con María sino consigo mismo. ¿Por qué? Ante la amenaza de Martina, Jacobo lanza una contraoferta totalmente inesperada que deja sin palabras a la muchacha. ¿De qué se trata?

Así mismo, Máximo sigue acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que la lleve el día de la boda: lo hace porque es su hija. Las reticencias de la muchacha empiezan a vencer… pero parece ser un plan orquestado por el duque.

Mientras tanto, Ciro acude a las clases por petición de Manuel, pero los testimonios de los alumnos no hacen mella en él, le parecen unos llorones.

Por su lado, las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú con la variante de servir bocaditos. Petra se opone a la cata del menú, ¡es un dispendio! Pero el ama de llaves cada día tiene menos amigos en palacio y se le pide que no opine. Leocadia le dice a Máximo que está cerca de convencer a Ángela; pero, finalmente, él cancela el trato: no la necesita.