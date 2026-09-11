'Sueños de Libertad', avance semanal del 14 al 18 de septiembre: La trampa de Gabriel a Tasio y ¿el embarazo de Beatriz?

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

Lo hace además en un momento crucial en algunas de sus tramas con la próxima boda de Andrés y Valentina, los problemas entre Marta y Fina tras la irrupción de Bianca y la venganza de Gabriel al conseguir que Hugo Brossard haya decidido cancelar la producción de los perfumes De La Reina.

Además, 'Sueños de libertad' sigue renovando su reparto con la incorporación de Almagro San Miguel ('La Moderna') para dar vida al hijo de Antoine Brossard. El actor se suma al elenco junto a los otros fichajes de esta temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre a continuación:

Avance del capítulo 647 de 'Sueños de libertad' del lunes 14 de septiembre

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad'

Begoña le comunica a Julia que Andrés y Valentina se casan. Y al saberlo, la niña le hace una incómoda petición a su madre al solicitar ir a ver a su tío y su pareja para pedirles que cuenten con ella para llevar los anillos y las arras en la boda. Por su parte, Marta habla con Valentina y le propone un ascenso y que empiece a trabajar como la secretaria de Pablo debido a su formación y capacidad de trabajo.

En la tienda, Gabriel reprende a Paula tras vivir un desencuentro con una de sus clientas al tratar de aconsejarle que se llevara un perfume De La Reina y no duda en dejarle ver que si está trabajando como dependienta es por su relación con Tasio. Después, Paula pone a Tasio al corriente de lo sucedido con Gabriel y el De La Reina se enfrenta con su primo.

Nieves habla con Mabel y descubre el pasado de Claudia por boca de su hija después de saber que Miguel se ha quedado en shock al saber algo de la vida pasada de su novia. Por otro lado, Pablo cita a Valentina para pedirle que acepte su puesto como secretaria y ella le pide tiempo para darle una respuesta.

Mientras, Digna sigue hundida por el fin de los perfumes creados por los Merino. Y Fina se muestra muy fría con Marta cuando su pareja se interesa por ella y por su estado. Además la fotógrafa le asegura que quiere volver a su casa y retomar su vida con normalidad y le reconoce que no puede soportar que se muestre celosa con Bianca.

Damián acude a ver a Gabriel y le felicita por haberle ganado y haberse salido con la suya pero le deja claro que su odio está salpicando a personas que no lo merecen como los Merino y el abogado disfruta de haber ganado la guerra a su tío. Después, Damián le informa a Tasio de que no pueden permitir que Gabriel les gana y su hijo propone un plan para acabar con él definitivamente: boicotear el pedido de los americanos.

Avance del capítulo 648 de 'Sueños de libertad' del martes 15 de septiembre

Andrés y Tasio, enfrentados

Tasio informa de su plan de boicotear el pedido de los americanos a Marta y Andrés y toma una decisión crucial para llevarlo a cabo tras dejar claro que a él no le importa caer si se lleva por delante a Gabriel después de escuchar como Digna le apoya aunque ni Marta ni Andrés están de acuerdo en actuar por rabia.

Por otro lado, Marta le reconoce a Andrés que la idea de ascender a Valentina como secretaria de Pablo fue de su padre. Algo que no le hace nada de gracia al De La Reina que no duda en encararse con su hermana. Pero después, Andrés se enfrenta con Damián por meterse en su vida y actuar a sus espaldas solo por el que dirán.

Nieves comparte con Pablo todo lo que ha descubierto sobre el traumático pasado de Claudia y le muestra su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a Miguel. Por su parte, Claudia se apoya en Valentina al sentir que Nieves podría no haberse tomado bien lo de su pasado y a su vez Valentina le confiesa a su compañera la propuesta de Pablo para ser su secretaria.

Julia acude con Begoña a ver a Andrés para felicitarle por su boda con Valentina. Por su parte, Marta impide a Bianca que acuda a ver a Fina tras considerar que no es lo mejor para ella ante su delicado estado de ánimo y no duda en dejarle claro a la pintora que sabe que si por ella fuera retomaría su relación.

Begoña sufre un mareo al acudir a ver a Nieves y le confiesa que aunque intenta aceptar la boda de Andrés no lo soporta y Nieves le propone que se quede en su casa mientras se recupera. Mientras, Beatriz cumple su sueño de pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito.

Digna avisa a Marta y Damián de que Tasio está a punto de cumplir su compromiso de boicotear los productos americanos y ambos toman cartas en el asunto para impedirlo. Así, llaman a Andrés para que consiga parar a su hermano. Y Gabriel se percata de que los De la Reina traman algo.

Avance del capítulo 649 de 'Sueños de libertad' del miércoles 16 de septiembre

Digna habla con Bianca sobre Fina y Marta

Begoña le agradece a Nieves que le haya dejado quedarse en su casa y le confiesa que poco a poco tiene que acostumbrarse a que Andrés y Valentina hagan su vida. Paralelamente, ante las preocupaciones de su amiga por el pasado de Claudia, Begoña da la cara por la dependienta y le hace ver que es una buena chica.

Mientras, Beatriz disfruta de pasar tiempo con Juanito y Gabriel a solas como una familia. Aunque todo se trunca cuando Begoña regresa a casa antes de tiempo. Algo que provoca que Beatriz empiece a maquinar un nuevo plan para deshacerse de la enfermera definitivamente hasta pensar en qué pasaría si Begoña muriera.

En casa de los De La Reina, Digna nota la tirantez existente entre Damián y Andrés a raíz de lo sucedido con Valentina. Y después, Digna no duda en echar la bronca a su marido por entrometerse en la relación de su hijo por sus prejuicios por el que dirán sobre la futura esposa de Andrés al no ser de familia rica. Por su parte, Valentina comunica su decisión sobre la propuesta de trabajo y propone a Claudia que busquen una sustituta en la tienda.

Gabriel sigue tratando de saber qué es lo que tramaban Andrés y Tasio. Paralelamente, Damián abronca a Tasio por actuar por su cuenta y tratar de llevar a cabo el boicot contra Gabriel poniéndose a su nivel pese a que ni él ni Marta ni Andrés estaban de acuerdo porque eso podía suponer problemas.

Pablo acude al dispensario para hablar junto a Nieves con Miguel sobre su situación tras conocer el pasado de Claudia y cómo le puede afectar. El doctor no duda en hablar bien de su pareja y da la cara ante sus padres, que le proponen que la invite a merendar para poderla conocer mejor. Mientras, en la cantina Mabel y Salva llegan a un acuerdo para que sus problemas no afecten al trabajo.

Gabriel descubre a Tasio en la sala de mezclas y trata de provocarle para sonsacarle lo sucedido consiguiendo que Tasio pierda los papeles contra él y le ataque dándole un empujón. Después, el abogado trata de hacerse daño para acusar a su primo de haberle agredido y que pague las consecuencias. Mientras, Digna habla con Bianca para defender el amor entre Marta y Fina.

Avance del capítulo 650 de 'Sueños de libertad' del jueves 17 de septiembre

Damián le canta las cuarenta a Tasio

Gabriel acude al dispensario para que Miguel le atienda de urgencia y le haga un parte de lesiones, y tras examinarlo el doctor le aconseja que denuncie a su agresor ante la gravedad de su situación.

Por su parte, Damián se disculpa con Andrés por entrometerse en su vida y haber maniobrado para que Valentina ascendiera en la fábrica y su hijo termina aceptándole su perdón. Mientras, Pablo advierte a Damián sobre el comportamiento de Tasio y el enfrentamiento que mantuvo con Gabriel en la sala de mezclas.

Bianca vuelve a visitar a Fina en casa de los De La Reina y le deja claro que ella siempre va a estar de su lado y aprovecha para seguir malmetiendo contra Marta asegurando que le molesta que vaya a verla y que incluso se lo prohibió porque eso le puede afectar a su estado. Y ambas se acercan tanto que Bianca termina besando a su ex pareja.

En casa de los Salazar, la merienda se vuelve un tanto tensa ante la insistencia de Nieves por interrogar a Claudia sobre su vida y su pasado. Algo que lleva a que Miguel de la cara y defienda a Claudia ante sus padres parándoles los pies por poner a su novia en esa situación incómoda. Después, Claudia y Paula sorprenden a Valentina con una celebración en la tienda por su ascenso.

Gabriel da un paso más allá en su plan y despide a Tasio utilizando el parte de lesiones que le ha hecho Miguel. Por si fuera poco, cuando Tasio le comunica lo sucedido a Damián, el patriarca termina reprochándole a su hijo su actitud y su torpeza hasta el punto de confesarle que si él fuera Gabriel habría hecho lo mismo.

Beatriz pone en marcha su maquiavélico plan para acabar con Begoña para siempre y decide envenenarla con pesticida. Aunque su plan se trunca al sufrir un mareo. Después, Gabriel comparte con Beatriz su victoria ante Tasio al conseguir el despido de su primo con su farsa sobre la pelea. Y finalmente, Beatriz comunica una inesperada noticia a Gabriel: está embarazada.

Avance del capítulo 651 de 'Sueños de libertad' del viernes 18 de septiembre

Valentina y Claudia en 'Sueños de libertad'

Valentina se muestra muy nerviosa ante su nueva etapa profesional como secretaria de Pablo aunque cree que este cambio le ayudará a no pensar todo el rato en los preparativas de su boda con Andrés.

Paralelamente, Pablo le pide a Valentina que organice su agenda para que no se le acumulen las reuniones y pueda pasar más tiempo con su familia. Tras ello, propone un plan familiar a sus hijos.

Damián pone al corriente a la familia de que Gabriel ha despedido a Tasio tras tener un brutal enfrentamiento. Mientras, Marta y Andrés tratan de hablar con su hermano para conseguir que empiece a pensar más en las consecuencias antes de actuar y no siga cometiendo locuras.

Begoña sigue preocupándose por el estado de Beatriz tras asistir a su mareo y consigue convencerla para acudir juntas al dispensario a que Miguel pueda hacerle un chequeo para comprobar que todo está bien. Al hablar con el médico, Beatriz le deja ver que podría estar embarazada y Miguel hace su diagnóstico. ¿Estará realmente embarazada?

Tras lo sucedido con Bianca en el día anterior, Fina toma una decisión inesperada sobre su relación con Marta y decide contarle que Bianca y ella se besaron. ¿Cómo afectará esto a la relación entre Marta y Fina?