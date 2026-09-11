Antena 3, foco de críticas por el cambio de horario de 'Las hijas de la criada', relegada ante la ampliación de 'El Hormiguero'

Antena 3 se ha granjeado numerosas críticas por el horario de emisión de 'Las hijas de la criada', su primera apuesta de ficción nacional de la temporada basada en la novela de Sonsoles Ónega. Y es que, en su segundo episodio, la serie quedó relegada prácticamente a la franja del late night en favor de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que en su inicio de temporada se ha expandido (aún más) en la parrilla nocturna del canal.

En concreto, el capítulo dio comienzo a las 23:35 horas pese a estar anunciado a las 23:00. Es decir, se produjo un incumplimiento superior a treinta minutos y un retraso de 27 exactamente con respecto al estreno de la semana anterior, que arrancó a las 23:08 horas. Entonces, ya hubo cierto malestar por el horario tan tardío para una ficción. Sin embargo, podemos decir que fue hasta asequible si lo comparamos con el de su segunda entrega.

Como apuntamos, el 'culpable' fue 'El Hormiguero', que se extendió hasta las 23:26 horas como así ocurrió también el martes y el miércoles. En el caso del lunes, día de su regreso, concluyó incluso más tarde (23:35 horas). Se infiere así que la intención de Antena 3 en este nuevo curso es ampliar el programa de Pablo Motos y cía en detrimento de las supuestas ofertas de 'prime time' que, por supuesto, ya no lo son.

Lo sucedido con 'Las hijas de la criada' no se trató de algo puntual. Pasó exactamente lo mismo con los capítulos de estreno de 'El Secreto' el lunes y martes y con la segunda emisión de 'La Mesa' de Cristina Pardo el miércoles. Ambos productos arrancaron más tarde de las 23:30 horas, en contra de lo anunciado oficialmente por la cadena tanto en su guía de programación como en sus spots promocionales y publimoscas.

¿Y cómo afectó esta insostenible demora sin previo aviso a la serie protagonizada por Verónica Sánchez y Alain Hernández? Pues bien, la fidelidad del público se mantuvo y registró un buen 12,5%, traduciéndose en 862.000 espectadores. Creció medio punto en cuota con respecto al estreno (12%) debido a que se ofreció en gran parte en late night, pero perdió seguimiento con 862.000 fieles frente a los 979.000 congregados siete días antes.

Si bien, cedió el liderazgo en favor de la gala de estreno de 'Supervivientes All Stars 2026', que lideró en estricta coincidencia desde Telecinco con un 13,3% frente a ese 12,5% de 'Las hijas de la criada'. No obstante, la diferencia fue estrecha (0,8 puntos) y la ficción atesoró la segunda plaza por delante de 'Horizonte' (11,1%) y 'El perro andaluz' (10,2%).

Aun así, estas cifras no ignoran el severo 'tirón de orejas' del público, representado en reacciones como estas: "¿Es normal que empiece una serie a las 23:35?"; "tenéis programada la serie a las 23h, es una absoluta vergüenza"; "menudo prime time se nos está quedando"; "cada día ganáis más papeletas para que dejemos de ver la tele" o "un poco de seriedad y respeto a los espectadores".

"La semana pasada acabó a las doce de la noche y esta a las 12:35 horas. Algunas personas madrugamos para trabajar y no podemos verlo... Vergonzoso, Antena 3", manifestó otro televidente. Una queja que ha de remover conciencias por el bien del medio.

Es normal que empiece una serie a las 23:35? #LasHijasDeLaCriada — Leticia Muñoz 💜⚓💚 (@LeetiiMN) September 10, 2026

Os recuerdo, @antena3com, que tenéis programada la serie @HijasDeLaCriada a las 23h y acaba de empezar la tertulia de #EsterExpositoEH. Es una absoluta vergüenza. — 𝗥𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗕 (@raquelgomez_b) September 10, 2026

Las 23:33 y todavía no ha empezado el capítulo. Esto os parece normal? Creéis que alguien se va a enganchar así a la serie o vais a tener más audiencia? #lashijasdelacriada — Sent by Zeus 🔱 (@sentbyzeus) September 10, 2026

'Las hijas de la criada' se consolida. Cede poco terreno en su segunda semana en espectadores y mejora en 5 décimas su share. En coincidencia con 'Supervivientes' se queda a solo 8 décimas. Lo heavy es que haya comenzado ayer a las 23:34h. Menudo prime time se nos está quedando — Nayin Costas (@NayinCostas) September 11, 2026

#lashijasdelacriada lo de empezar a las 23 h es una broma !! un poco de seriedad y respeto a los espectadores — Víctor Izquierdo (@victorIP71) September 10, 2026

@antena3com cuándo va a empezar #lashijasdelacriada ? A la 1 am? Cada día ganáis más papeletas para que dejemos de ver la tele… — Claudia R.Cárdaba (@ClaudiaRC93) September 10, 2026

Muy muy bien Cristina pero @antena3com lo de respetar horarios?? Eso ya en otro momento, no? 23,30h y tdv NO ha empezado "las hijas de la criada" NO TENÉIS VERGÜENZA!! — MAGDA (@sitamagda) September 10, 2026

La semana pasada acabó a las 12, esta a las 12.35, algunas personas madrugamos para trabajar y no podemos verlo... vergonzoso antena 3 — phineas (@Marian1180600) September 11, 2026