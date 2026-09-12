'El Secreto', avance próximo capítulo del domingo 13 de septiembre: Serhat, dispuesto a matar a Can en la serie de Antena 3

Tras su estreno del domingo pasado y después de ofrecer dos nuevos capítulos cortos el lunes y el martes, Antena 3 emite un nuevo episodio de 'El secreto' este domingo a partir de las 22:00 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia ofrecerá la tercera parte del segundo episodio de la ficción justo antes del capítulo final de 'Una nueva vida', que se despedirá para siempre de la audiencia.

Tras su emisión de este domingo, cabe decir que 'El secreto' se instalará definitivamente en el prime time del domingo tomando el relevo de 'Una nueva vida' y enfrentándose así a La Película de la semana de La 1, a 'Cuarto milenio' en Cuatro, a 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en Telecinco y a 'Salvados' en La Sexta.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 13 de septiembre:

Zeynep visita a los padres adoptivos de Kader para saber si la siguen buscando y así disimular, pero ellos creen que oculta algo.

Serhat visita a Berrak en el hospital. Está hundido y desea que despierte porque la odia y no soporta que siga en coma mientras él vive un infierno.

Azra confiesa que nadie la agredió y que se golpeó a ella misma para que su marido no descubriera que había vendido el bolso. Cihan decide encerrarla como castigo.

Serhat cada vez tiene más sospechas de que Can es el padre de Kader y aparece con una pistola en su barco para matarle.

¿Qué pasó en los anteriores capítulos de 'El secreto'?

En los anteriores episodios que emitió Antena 3 de 'El secreto', Serhat creía que el profesor de piano de su hija era el amante de Berrak, pero estaba equivocado.

Zeynep acompañaba a Hayal e Ilkim al hospital y allí veían un ramo de lirios, las flores favoritas de su madre, y pensaban que su padre las ha llevado, pero no era así.

Kader se coltaba en la habitación de Berrak para sentir a su madre por primera vez, aunque ella siguiera en coma. Can se acercaba a Kader en una fiesta, pero la niña salía corriendo. Y Zeynep descubría un móvil que Berrak tenía escondido dentro de un libro.

Zeynep descubría que el padre de Kader tiene que ser uno de los invitados a la fiesta en la mansión y comenzaba a investigar.

Las hijas de Serhat creían que su padre tiene una relación secreta con Sedef y la acusaban de ser su amante, pero esta lo negaba de forma rotunda.

Serhat visitaba a su hermano Can y le preguntaba por qué ha llevado flores a su mujer en el hospital si no se llevaban bien antes del accidente.