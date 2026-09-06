'El Secreto', avance próximos capítulos del lunes 7 y martes 8 de septiembre en Antena 3: El descubrimiento de Zeynep y una relación secreta

Antena 3 estrena este domingo 'El secreto', su nueva apuesta por la ficción turca. La ficción está llamada a ser la sustituta de 'Una nueva vida' en la noche de los domingos una vez la serie protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu se despida de la audiencia el próximo domingo 13 de septiembre.

No obstante, tras su estreno este domingo, Antena 3 ha decidido seguir promocionando su nueva apuesta y ofrecer dos capítulos especiales de 'El secreto' tanto el lunes 7 como el martes 8 de septiembre a las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' y justo antes de 'En tierra lejana'.

De esta manera, la cadena de Atresmedia emitirá capítulos de en torno a 20 minutos de duración de 'El secreto' tanto el lunes como el martes haciendo tándem con 'En tierra lejana' antes de establecerse definitivamente en el prime time del domingo.

¿Pero qué va a pasar en los capítulos de 'El secreto' de este lunes y martes? Pues en El Televisero te avanzamos algunas de sus tramas:

Avance de 'El secreto' del lunes 7 de septiembre

Serhat cree que el profesor de piano de su hija es el amante de Berrak, pero está equivocado.

Zeynep acompaña a Hayal e Ilkim al hospital y allí ven un ramo de lirios, las flores favoritas de su madre, y piensan que su padre las ha llevado, pero no es así.

Kader se cuela en la habitación de Berrak para sentir a su madre por primera vez, aunque ella siga en coma. Can se acerca a Kader en una fiesta, pero la niña sale corriendo.

Zeynep descubre un móvil que Berrak tenía escondido dentro de un libro.

Avance de 'El secreto' del martes 8 de septiembre

Zeynep descubre que el padre de Kader tiene que ser uno de los invitados a la fiesta en la mansión y comienza a investigar.

Las hijas de Serhat creen que su padre tiene una relación secreta con Sedef y la acusan de ser su amante, pero esta lo niega de forma rotunda.

Serhat visita a su hermano Can y le pregunta por qué ha llevado flores a su mujer en el hospital si no se llevaban bien antes del accidente.