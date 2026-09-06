Arturo Valls confirma la noticia más esperada: '¡Ahora caigo!' prepara su regreso a Antena 3 cinco años después

Hace una semana, el colaborador y analista de televisión Rocco Steinhöusser avanzó en exclusiva en sus redes sociales que Atresmedia preparaba el regreso de '¡Ahora caigo!' con Arturo Valls con una serie de especiales para el prime time. Ahora, el propio presentador ha confirmado la noticia con un vídeo muy especial en Instagram.

En este vídeo, se ve a Arturo Valls en un plató de televisión grabando lo que parece una especie de anuncio para sus seguidores de las redes. "Hola amigos, estaba aquí reflexionando entre bambalinas y pensaba 'llegado a este punto de mi carrera, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo bien Dios de la televisión? Si es así mándame una señal", asevera el valenciano. Justo en ese momento, alguien le tira una señal de tráfico que cae al suelo.

Pues bien, junto a ese vídeo, Arturo Valls informa a todos sus seguidores de la noticia más esperada por muchos. "¡Vuelve Ahora Caigo!", escribe sin contar más detalles sobre el regreso de este célebre concurso producido por Gestmusic cinco años después de su final en las tardes de Antena 3.



'¡Ahora caigo!' regresa con especiales al prime time de Antena 3

Pues bien, tal y como avanzó entonces Rocco Steinhöusser y ha podido verificar El Televisero, Antena 3 y Gestmusic trabajan en cuatro especiales de '¡Ahora caigo!' previstos para emitirse en prime time con motivo del quince aniversario del formato siguiendo así los pasos de lo que ya hizo hace unos años con 'Atrapa un millón', que finalmente consiguió mantenerse con nuevas entregas en el prime time de la cadena.

Cabe recordar que '¡Ahora caigo!' es la adaptación española del concurso israelí 'La'uf al HaMillion' y llegó a Antena 3 en el año 2011 con una versión para el prime time que se emitió durante ese verano. Tras su éxito, la cadena de Atresmedia lo convirtió en un formato diario y se mantuvo en las tardes de la cadena haciendo tándem primero con 'Atrapa un millón' y posteriormente con '¡Boom!'.

Sin embargo, con la llegada de 'Pasapalabra', Antena 3 adelantó el horario de '¡Ahora caigo!', lo que provocó una caída de su audiencia hasta que finalmente la cadena optó por cancelarlo en julio de 2021 para hacer hueco al estreno de la serie turca 'Tierra amarga'.

Ahora con la vuelta de '¡Ahora caigo!', Arturo Valls se consolida como presentador en Antena 3 a pesar de no tener ya un contrato de exclusividad con el grupo. Y es que al regreso del concurso de Gestmusic hay que sumar que tiene pendiente el estreno de la tercera temporada de 'El 1%' y además también fue el elegido para ponerse al frente de la segunda temporada de 'El círculo de los famosos', otro concurso que regresará a Antena 3 con Valls como nuevo presentador en relevo de Juanra Bonet.