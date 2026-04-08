Antena 3 estrena la quinta edición de 'Mask Singer' este próximo miércoles 8 de abril con un renovado plantel de investigadores: a Ana Milán se sumarán los fichajes de Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Y, ante el inminente regreso del formato, Arturo Valls, su presentador, ha acudido al plató de 'Espejo Público'.

El comunicador ha charlado con Susanna Griso para promocionar el lanzamiento de una temporada que contará con nuevas máscaras dispuestas a ocultar sus verdaderas identidades hasta el final y con importantes novedades y giros en la mecánica que sorprenderán al espectador a lo largo de sus ocho entregas.

Una de las novedades principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento. Así, 'Mask Singer' sumará 18 máscaras en total, siendo así la adaptación internacional con más máscaras en una sola edición. Para ello, el equipo ha seleccionado un casting "espectacular" que combina estrellas de Hollywood, ganadores de Premios Goya, campeones de Europa en diversas disciplinas o leyendas e iconos de la televisión, entre otros perfiles.

Y volviendo al renovado elenco de investigadores, Arturo Valls ha señalado especialmente a Juan y Medio cuando Griso le ha preguntado por "cómo se han portado los nuevos". "Ha sido muy divertido ver a Boris Izaguirre, que es pura televisión y entretenimiento, o a Juan y Medio, que a él le ha costado más", ha empezado valorando el también humorista.

"Le hemos visto muy despistado al principio y diciendo '¿esto qué es?'", ha compartido Arturo, dejándole así en evidencia. "¿En serio? ¿Juan y Medio?", ha reaccionado muy sorprendida Susanna Griso. "Si lleva toda la vida haciendo tele", ha apostillado Gema López.

"Es una dinámica que requiere... de mucha dificultad a la hora de elaborar las teorías, las pistas, especular, empezar a intuir… Al principio era muy gracioso con él", ha comentado Arturo Valls, que a su vez ha asegurado que fue encarrilándose con el paso de los programas al aprender todos los códigos. Por otro lado, también ha advertido de "una batalla de divas entre Ana Milán y Ruth Lorenzo".





