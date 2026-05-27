¿Qué famosos se ocultan en las 4 máscaras finalistas de 'Mask Singer 5' en Antena 3: Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa?

La quinta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' llega este miércoles, 27 de mayo a su gran final en Antena 3 la que descubriremos a los cuatro famosos que se encuentran bajo las máscaras finalistas: Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa.

Las cuatro máscaras finalistas se disputarán el triunfo de la quinta edición y solo una de ellas se llevará la máscara dorada sumándose a la lista de ganadores del concurso presentado por Arturo Valls: Paz Vega (Catrina), Joaquín Cortés (Erizo), Ana Torroja (Ratita), Fernando Morientes (Gorila) y Abraham Mateo (Mosca).

A falta de saber la identidad de las cuatro máscaras finalistas, la quinta edición de 'Mask singer' nos ha dejado desenmascaramientos completamente sorprendentes e inesperados como los de Lola Lolita (Mofeta), Silvia Abril (Mejillón), Lydia Lozano (Pizza), Rappel (Tortuga), Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta carnívora), Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol), Martina Navratilava (Fregona), Elle MacPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo).

Mientras, los investigadores llegan a la final de 'Mask singer: adivina quién canta' con el marcador ajustadísimo para llevarse los prismáticos de oro. Juan y Medio cuenta con 2 puntos, Ana Milán con 4, Boris Izaguirre con 3 y finalmente Ruth Lorenzo con 0.

¿Quiénes son los finalistas de 'Mask singer 5'?

La primera máscara que tratará de luchar por la victoria en 'Mask singer 5' es Clavel. Y las últimas predicciones sobre su identidad fueron las siguientes:

Boris Izaguirre defiende que es Marta Sánchez

Ana Milán asegura que es Chanel Terrero

Ruth Lorenzo también piensa que se trata de Chanel Terrero

Juan y Medio piensa que se trata de Rosalía

Abraham Mateo que cantó con ella en la semifinal pronosticaba que es Vanesa Martín

En redes sociales prácticamente todos defienden que se trata de Leire Martínez

Este Clavel está a punto de despegar y ojo cuidado porque hoy el cielo está más bonito que nunca. ¿Quién estará detrás de esta máscara tan viajera? ¡Se admiten apuestas!🌹🚀



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Otra de las máscaras que intentará ser la ganadora del programa de Antena 3 este miércoles es Momia. Y los jueces están muy perdidos con su identidad aunque sus cábalas apuntan a lo siguiente:

Boris Izaguirre piensa que es David Muñoz de Estopa

Ruth Lorenzo tiene claro que es Antonio Banderas

Juan y Medio insiste que se trata de Jorge Fernández

Ana Milán cree que se trata de Nacho Duato

Rafa Sánchez, de 'La Unión', que cantó con ella en la semifinal opina que es Carlos Hipólito

Lo de esta Momia es muy real, tanto que incluso le gusta codearse con la monarquía, aunque en cuestiones de ser querida por el pueblo, la que gana es ella. 🧻👑



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También tratará de llevarse la máscara dorada, Troglodita, que es otro de los finalistas que tiene muy despistado al equipo de investigadores. Estas son sus apuestas antes de la final:

Ruth Lorenzo cree que es Mónica Cruz

Boris Izaguirre tiene claro que es Victoria Abril

Juan y Medio opta porque es Eva Longoria

Ana Milán también se suma a la teoría de que es Mónica Cruz

Carlos Baute también se sumó a esa misma teoría de que es la hermana de Penélope Cruz

Entre Almodóvar y Michael Jordan, esta Troglodita solo se codea con grandes estrellas. Su caverna debe lucir como el paseo de la fama de Hollywood. ¿Algún nombre que se os venga a la cabeza? ¡Queremos sugerencias! 🦴⭐️



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Una de las favoritas para la victoria en 'Mask Singer 5' es Jirafa después de haber ganado todos los duelos a los que se ha enfrentado. Los investigadores lanzaron estas predicciones sobre su identidad:

Ruth Lorenzo defiende que es Leiva

Boris Izaguirre asegura que es Pepe Barroso Silva

Juan y Medio apuesta por César Cadaval

Ana Milán asevera que se trata de Mario Vaquerizo

Pablo López, que cantó con ella en la semifinal, se lanzó a decir que es Vicente Vallés

En redes sociales muchos defienden que se trata de David Cantero