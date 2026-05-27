¿Qué famosos se ocultan en las 4 máscaras finalistas de 'Mask Singer 5' en Antena 3: Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa?

La quinta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' llega este miércoles, 27 de mayo a su gran final en Antena 3 la que descubriremos a los cuatro famosos que se encuentran bajo las máscaras finalistas: Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa.
Las cuatro máscaras finalistas se disputarán el triunfo de la quinta edición y solo una de ellas se llevará la máscara dorada sumándose a la lista de ganadores del concurso presentado por Arturo Valls: Paz Vega (Catrina), Joaquín Cortés (Erizo), Ana Torroja (Ratita), Fernando Morientes (Gorila) y Abraham Mateo (Mosca).
A falta de saber la identidad de las cuatro máscaras finalistas, la quinta edición de 'Mask singer' nos ha dejado desenmascaramientos completamente sorprendentes e inesperados como los de Lola Lolita (Mofeta), Silvia Abril (Mejillón), Lydia Lozano (Pizza), Rappel (Tortuga), Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta carnívora), Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol), Martina Navratilava (Fregona), Elle MacPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo).
Mientras, los investigadores llegan a la final de 'Mask singer: adivina quién canta' con el marcador ajustadísimo para llevarse los prismáticos de oro. Juan y Medio cuenta con 2 puntos, Ana Milán con 4, Boris Izaguirre con 3 y finalmente Ruth Lorenzo con 0.
¿Quiénes son los finalistas de 'Mask singer 5'?
La primera máscara que tratará de luchar por la victoria en 'Mask singer 5' es Clavel. Y las últimas predicciones sobre su identidad fueron las siguientes:
- Boris Izaguirre defiende que es Marta Sánchez
- Ana Milán asegura que es Chanel Terrero
- Ruth Lorenzo también piensa que se trata de Chanel Terrero
- Juan y Medio piensa que se trata de Rosalía
- Abraham Mateo que cantó con ella en la semifinal pronosticaba que es Vanesa Martín
- En redes sociales prácticamente todos defienden que se trata de Leire Martínez
Otra de las máscaras que intentará ser la ganadora del programa de Antena 3 este miércoles es Momia. Y los jueces están muy perdidos con su identidad aunque sus cábalas apuntan a lo siguiente:
- Boris Izaguirre piensa que es David Muñoz de Estopa
- Ruth Lorenzo tiene claro que es Antonio Banderas
- Juan y Medio insiste que se trata de Jorge Fernández
- Ana Milán cree que se trata de Nacho Duato
- Rafa Sánchez, de 'La Unión', que cantó con ella en la semifinal opina que es Carlos Hipólito
También tratará de llevarse la máscara dorada, Troglodita, que es otro de los finalistas que tiene muy despistado al equipo de investigadores. Estas son sus apuestas antes de la final:
- Ruth Lorenzo cree que es Mónica Cruz
- Boris Izaguirre tiene claro que es Victoria Abril
- Juan y Medio opta porque es Eva Longoria
- Ana Milán también se suma a la teoría de que es Mónica Cruz
- Carlos Baute también se sumó a esa misma teoría de que es la hermana de Penélope Cruz
Una de las favoritas para la victoria en 'Mask Singer 5' es Jirafa después de haber ganado todos los duelos a los que se ha enfrentado. Los investigadores lanzaron estas predicciones sobre su identidad:
- Ruth Lorenzo defiende que es Leiva
- Boris Izaguirre asegura que es Pepe Barroso Silva
- Juan y Medio apuesta por César Cadaval
- Ana Milán asevera que se trata de Mario Vaquerizo
- Pablo López, que cantó con ella en la semifinal, se lanzó a decir que es Vicente Vallés
- En redes sociales muchos defienden que se trata de David Cantero
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