Emma García tiene que cortar el enfrentamiento de Kike Calleja y una amiga de María Teresa Campos en 'Fiesta'

Este sábado, 5 de septiembre, se han cumplido tres años del fallecimiento de María Teresa Campos. Por tal motivo, en 'Fiesta' han dedicado una parte del programa a recordar la figura de la periodista, aunque el debate ha desencadenado en un fuerte enfrentamiento entre Kike Calleja y Meli Camacho, la que fuera íntima amiga de la comunicadora.

Para empezar, Meli Camacho ha desmentido categóricamente que María Teresa le pagara a ella las cosas: "Desde que nos conocimos, quedamos que cada una pagaríamos lo nuestros. Jamás de los jamases me ha pagado". "Pero reconoce que ha habido mucha gente que ha ido alrededor de ella que iban de gorrones", ha intervenido Kike Calleja.

Esto ha provocado la inmediata reacción de Meli, desencadenando un intercambio de reproches y acusaciones entre ambos: "Bueno, tú venías en el grupo. En Guadalmina, viniste un día con Terelu y dejaste un cuentarrón de copas que en qué nos vimos Gustavo y yo para pagarlo". Una acusación a la que el colaborador ha respondido tachándola de sinvergüenza: "Tienes muy poca vergüenza Meli. Es una mentira. Yo sé que estás picada porque el otro día te pusimos un poquito a caldo y al final te quitamos la careta".

Meli Camacho desvela lo que, supuestamente, decía María Teresa de Kike Calleja

Ante esto, Meli Camacho le ha dejado claro que a ella no le "quita la careta nadie, y menos tú, porque creo que no te has tocado la mano en el bolsillo". "¿Pero tú que sabrás?", le ha preguntado el periodista, a lo que ella ha contestado que "mucho". A raíz de esto, ha desvelado una información que, al parecer, en su día le dijo la presentadora: "Sé lo que decía Teresa de ti: 'este chico no me gusta nada porque cuando estuvo una vez con Terelu fue el que llamó a los periodistas'. Eso me lo ha contado a mí Teresa".

Muy enfadado y elevando el tono de voz, Kike Calleja le ha respondido: "¡Pero qué dices! Pero qué poca vergüenza tienes. Si la que has vendido a Teresa Campos siempre has sido tu. Si tú has sido el topo de muchos periodistas". "Os estáis acusando de lo mismo", comentaba Emma García, que este sábado se ha incorporado a 'Fiesta' tras sus vacaciones de verano.

Visiblemente indignada, Meli Camacho le ha pedido que parara: "Oye, ya vale". "Pero no mientas, porque si pisamos el acelerador lo pisamos", le ha contestado Kike Calleja. "No tienes ningún criterio para hablar de este tema, porque no tienes ni idea de la vida de María Teresa Campos. Solo te has pegado a Terelu y es lo único que sabes", le ha soltado Meli, recordándole que ella "no vive esto, ni me hace falta".

Finalmente, al ver que la discusión estaba subiendo de tono, Emma García se ha visto obligada a cortarles de raíz. Mientras se levantaba del sillón para pasar a otro tema, la presentadora ha sentenciado: "Os digo una cosa, en paz descanse". Y es que, lo que en un principio iba a ser un bonito homenaje a la querida comunicadora por el tercer aniversario de su muerte, se ha convertido en un intercambio de acusaciones entre dos de sus personas más cercanas.