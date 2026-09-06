Jordi Évole le da la vuelta a las críticas contra 'Salvados' y responde con un comunicado antes del estreno en Atresmedia

Este domingo, La Sexta estrena la nueva temporada de 'Salvados'. El programa presentado por Gonzo y producido por Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Évole regresa con doble entrega dedicada a analizar la figura de Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia, que vuelve a estar de actualidad tras la imputación a su cuñado, cuatro sobrinos y quién fuera su mano derecha en el consistorio por un nuevo caso de corrupción.

En noviembre se cumplirán 10 años de la trágica muerte de Rita Barberá. La política del PP se mantuvo al frente de la alcaldía de Valencia entre 1991 y 2015, logrando cinco mayorías absolutas consecutivas. Meses antes de su muerte perdió sus últimas elecciones en medio de los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto el PP en la Comunidad Valenciana y que también afectaron a la edil.

Murió a los 68 años de un infarto en un hotel en Madrid muy cercano al Congreso de los Diputados tan solo dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo. Ahora, 'Salvados' se atreve a hacer un retrato pormenorizado de su trayectoria y de cómo afectó a Barberá su ocaso político y cómo el PP y los que fueron sus compañeros le empezaron a dar de lado. Un tema para abrir la temporada de 'Salvados' que está levantando mucha polémica y críticas, a las que Jordi Évole no ha dudado en contestar.

Y es que un sector de la audiencia está criticando que 'Salvados' regrese a La Sexta con una entrega dedicada a Rita Barberá con la que está cayendo en Ceuta. Algo sobre lo que también se ha pronunciado Gonzo en la entrevista exclusiva que le hemos realizado en El Televisero.

Jordi Évole responde a los haters de 'Salvados'

A escasas horas del estreno de la nueva temporada de 'Salvados', Jordi Évole ha querido lanzar un aviso a todos los espectadores. "Esta noche, vuelve un clásico. 'Salvados', el buque insignia de Producciones del Barrio en La Sexta. Con una historia clásica: auge y caída de una mujer líder, de una heroína para unos y una villana para otros. El poder en todo su esplendor y en toda su decadencia", empieza señalando.

"Tele a fuego lento. Sin prisas. Sin conexiones. Sin última hora. Sin pantallas partidas. Sin tertulianos. Eso ya lo hacen muy bien otros compañeros. Salvados es el privilegio de hacer tele a un ritmo no televisivo", prosigue defendiendo Jordi Évole sobre el formato que él inició hace 18 años hasta que fue relevado por Gonzo en 2019.

"Y si no quieres verlo no hay ninguna obligación. Seguro que hay cosas mejores que hacer. No te enfades viendo algo que no te gusta. No vale la pena. Feliz domingo", sentencia Jordi Évole en clara alusión a las críticas que están lanzando desde algunos sectores al programa de La Sexta.