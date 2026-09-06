Cuántos capítulos tiene en total 'El Secreto' y de qué la nueva serie turca que estrena Antena 3 este domingo

Antena 3 está a punto de despedir para siempre 'Una nueva vida', la serie turca que lleva ofreciendo en el prime time de los domingos desde septiembre de 2024. Ahora dos años después, la ficción dirá adiós y será 'El secreto' quién tome su relevo tras su estreno este mismo domingo 6 de septiembre.

Y es que una vez más, Atresmedia sigue la estrategia habitual de lanzar previamente en prime time la serie que ocupará su lugar y relegar la emisión de los dos últimos episodios de 'Una nueva vida' al late night. Pero además, la cadena también ha decidido ofrecer dos nuevos episodios, más cortos de lo habitual, de 'El secreto' tanto el lunes 7 como el martes 8 de septiembre antes de los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' para seguir dando a conocer a su audiencia esta nueva ficción.

Cabe destacar que 'El secreto' consta de una primera temporada de 32 capítulos. Como es habitual en las series turcas, cada episodio tiene una duración de entre 130 y 155 minutos. No obstante, en nuestro país, ese metraje es muy diferente pues Antena 3 suele partir cada episodio original en dos partes e incluso a veces en tres como hará con estos primeros episodios que verán la luz en esta triple noche semanal.

Asimismo, los fans que le den una oportunidad a 'El secreto' pueden estar tranquilos pues la serie también tiene garantizada una segunda temporada. Así, Kanal D ya trabaja en la nueva tanda de episodios de la ficción, que originalmente se conoce como 'Güller ve Günahlar' ('Rosas y pecados') tras su gran éxito en Turquía.

Sinopsis de 'El secreto'

Un matrimonio perfecto, una mujer perfecta, dos hijas perfectas. Serhat es un hombre feliz. Pero una mañana, su esposa sufre un grave accidente y cae en coma. Postrada en la cama del hospital, Berrak esconde un oscuro secreto que casualmente descubre Serhat: hace seis años, la mujer dio luz a una niña que dio en adopción y que fue fruto de un romance desconocido. Enfadado y perdido, Serhat necesita respuestas sobre la pequeña Kader que su esposa no puede darle. ¿Dónde se encuentra la niña y quién es el hombre con el que le fue infiel?

Zeynep es una joven honesta y alegre, que ayuda a su madre en un mercado vendiendo rosas. Casualmente, se encuentra a la pequeña Kader, infeliz y maltratada en su hogar de adopción, y decide salvarla de su situación. El destino unirá a las dos jóvenes en busca de un futuro mejor.

'El Secreto' cuenta la historia de una mujer que enfrenta su primera gran prueba del corazón y de un hombre que intenta reconstruir las piezas del puzle sin resolver en el que se ha convertido su familia, con la esperanza de poder volver a confiar de nuevo.

Avance del primer capítulo de 'El secreto'

Serhat es un hombre rico y respetado que cree tener una familia perfecta junto a su esposa Berrak y sus dos hijas, Hayal e Ilkim. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su mujer le ha ocultado durante seis años un importante secreto: Berrak tuvo una hija llamada Kader, fruto de un romance que nunca le contó, y decidió darla en adopción.

Berrak sufre un grave accidente y queda en coma, mientras que Serhat, sorprendido y dolido por la traición, intenta descubrir qué ocurrió realmente y dónde se encuentra Kader. También quiere saber quién es el padre de la niña.

Por otro lado, Zeynep es una joven alegre, honesta y trabajadora que ayuda a su madre vendiendo rosas en un mercado. Un día conoce casualmente a Kader y descubre que es infeliz y maltratada en su hogar de adopción. Preocupada por ella, Zeynep decide ayudarla y protegerla.

A partir de ese momento, el destino hace que las vidas de Serhat, Zeynep y Kader se crucen, dando comienzo a una historia llena de secretos, mentiras y nuevos vínculos.