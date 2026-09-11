Ion Aramendi dice en voz alta en Telecinco lo que muchos piensan sobre Jorge Javier tras el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Este viernes, 'El verano se mueve' ha arrancado el programa analizando durante media hora todo lo visto el jueves en el estreno de 'Supervivientes All Stars'. Así, el programa de Ion Aramendi ha resumido los mejores saltos del helicóptero así como los momentos de la primera prueba con el barro así como el enfrentamiento de Jorge Javier Vázquez con Chayo Mohedano y lo que dijo sobre Juls Janeiro.

"Ayer Juls Janeiro fue una de las protagonistas de la enorme gala de 'Supervivientes', ya que para Jorge Javier es la reina, reina", ha empezado diciendo Ion Aramendi al comenzar el formato que ocupa la sobremesa de Telecinco y avanzar algunos de los contenidos que iban a tratar en la entrega de este viernes.

"Oye, vaya pedazo de gala 'Supervivientes' ayer. Espectacular. Felicidades a Jorge, a María Lamela porque lo hicieron increíblemente bien", ha recalcado después el presentador de 'El verano se mueve' felicitando a sus compañeros por el éxito de la gala, que lideró la noche del jueves con un gran 15,6% y casi 800.000 espectadores.

Tras ello, 'El verano se mueve' ha recordado el momento en el que Jorge Javier Vázquez se refirió a Juls Janeiro al hablar con su tío Víctor Janeiro. "Prométeme algo Víctor, que cuando vuelvas a España me vas a presentar a Juls, por favor preséntamela. Si nos estás viendo Juls me has alegrado el verano. Guapa, guapa y guapa. Reina, reina y reina", le dijo Jorge Javier Vázquez al concursante sobre la hija de su hermano Jesulín.

La defensa de Ion Aramendi a Jorge Javier y 'Sálvame' en 'El verano se mueve'

Ion Aramendi y los colaboradores de 'El verano se mueve'

Justo después, Ion Aramendi le ha preguntado a sus compañeros por las palabras de Jorge Javier sobre Juls. "Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Yo sé que Jorge se lo dice de corazón", ha comentado Antonio Montero. "Jorge siempre está a favor del espectáculo, es verdad que ha habido mucho espectáculo por parte de Belén, pero ahora estamos en la era de Trapote, Víctor Janeiro y de Juls y Jorge al final mira por la tele y lo que entretiene", ha apostillado Carmen Alcayde.

"¿Pero tú crees que le ha quitado el trono Jorge a Belén y se lo ha dado a Juls?", ha cuestionado Antonio Montero. "Jorge es un showman y es el rey yo creo que ha utilizado a Juls para ajustar cuentas con Belén. Ayer la gala fue de auténtico 'Supervivientes'. El verdadero 'Supervivientes' estuvo en plató perpetrado por Jorge", ha destacado por su lado Kike Quintana.

"Jorge estuvo increíble y maravilloso. ¡Jorge la tele te quiere y la tele te necesita!", ha sentenciado entonces Ion Aramendi en un claro mensaje de defensa a lo necesario que son perfiles como los de Jorge Javier Vázquez en Telecinco ahora que la cadena atraviesa la mayor crisis de su historia. Algo que fue muy compartido este jueves en redes sociales con numerosos aplausos al presentador por el gran entretenimiento que dio en la gala.

Más adelante, 'El verano se mueve' se ha atrevido a analizar el momento del cara a cara entre Jorge Javier Vázquez y Chayo Mohedano y el grito del presentador a favor de Rocío Carrasco así como las palabras que le dedicó Rosa Benito también al catalán en su reencuentro después de todo lo sucedido entre ellos y lo que pasó en 'Sálvame'.

"Bravo Rosa Benito por ese mensaje y bravo por las palabras de Jorge. Es verdad que formamos parte de un programa mítico que se llama 'Sálvame', del que yo también formé parte, unos años que fueron absolutamente maravillosos y al que agradecemos todo lo que nos ha pasado en la vida después", ha terminado diciendo Ion Aramendi en una clara defensa del célebre programa que se mantuvo durante 13 años en las tardes de Telecinco y que en los últimos años ha estado vetado y ha sido vapuleado.