Así es 'A la deriva', la nueva serie de Paula Echevarría en Atresmedia: Reparto completo, su espectacular tráiler y estrategia de emisión

Atresmedia ha presentado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, al que asiste El Televisero, 'A la deriva', su nueva serie original que supone el regreso de Paula Echevarría a la ficción del grupo tras su paso por Mediaset.

La actriz protagoniza junto a Daniel Grao y Michel Noher este melodrama ambientado en los años 70 que arranca con la reaparición de cinco marineros a los que sus familias daban por muertos tras un naufragio. La ficción llegará a Atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre, con un episodio nuevo cada semana.

Adelfa Calvo ('El cuco de cristal'), Lola Casamayor ('La agencia'), Silvia Alonso ('La Caza. Irati'), Camila Viyuela ('La sombra de la tierra'), Richard Holmes ('El cuco de cristal'), Roberto Enríquez ('La Moderna'), Natalia Huarte ('Legado'), Lucía Guerrero ('ENA'), Amparo Fernández ('La viuda negra'), Ian Losadan ('Atasco'), Joaquín Notario ('ENA'), Albert Baró ('Nacho'), Llorenç González ('La Moderna'), David Castillo ('Aída'), Cristian Valencia ('A muerte'), Miriam Hernández ('La Caza. Irati'), Miquel Gelabert ('La Moderna'), Cristóbal Pinto ('Los 39'), Yiyo Alonso ('Una vida menos en Canarias'), Patxi Freytez ('El silencio'), Alberto Barahona ('4 estrellas'), Mabel del Pozo ('Beguinas'), Luis Iglesias ('Rapa'), Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción.

La historia se desarrolla en Bastuel, un humilde pueblo pesquero marcado por una tragedia que dejó a numerosas mujeres sin marido y en un limbo legal al no poder ser reconocidas como viudas. Dos años después del naufragio, cinco de aquellos hombres reaparecen inesperadamente. Lo que inicialmente parece una noticia feliz para sus familias terminará sacando a la luz antiguos conflictos, secretos y heridas que parecían enterradas.

Paula Echevarría regresa a Atresmedia con un melodrama "de los de antes"

Paula Echevarría interpreta a Lucía, una mujer que consiguió reconstruir su vida después de la desaparición de su marido, Héctor, y que llegó a encontrar de nuevo el amor junto a Tristán. La inesperada aparición de su primer marido, interpretado por Daniel Grao, cambiará por completo la vida que había conseguido construir.

Para la actriz, el proyecto supone además recuperar un género que echaba de menos. "Echaba muchísimo de menos hacer una serie como esta, un melodrama clásico", ha reconocido durante la presentación. Echevarría considera que la ficción tiene además posibilidades de convertirse en uno de esos trabajos que permanecen en la memoria: "Hay series que se quedan como series importantes, algo me dice que esta lo va a ser".

Su regreso a Atresmedia también tiene un componente personal. "Soy feliz de volver a Atresmedia, donde fui muy feliz y donde lo estoy volviendo a ser", ha asegurado la actriz, que vuelve así al grupo donde protagonizó 'Velvet' antes de iniciar su etapa en Mediaset donde protagonizó 'Los nuestros' y sigue siendo jurado de 'Got Talent'.

🎬 #atresplayer presenta el ESPECTACULAR TRÁILER de 'A la deriva'



💥Nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, @DanielGrao7 y @NoherMichel



▶️ Dirigida por Humberto Miró y Menna Fité, se ESTRENA el 20 de septiembre en @atresplayer pic.twitter.com/v0HW27UK0L — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 27, 2026

Una historia de mujeres atrapadas en un limbo legal

El regreso de los pescadores no será el único conflicto de 'A la deriva'. La serie pone el foco en las mujeres que quedaron atrás y en las dificultades que encontraron para rehacer sus vidas en una época en la que la desaparición de un marido podía dejarlas en una situación de indefensión.

Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, ha explicado que este contexto fue precisamente uno de los elementos que permitió ampliar las posibilidades dramáticas de la historia: "Nos planteamos los 50 también, las mujeres cuando pierden a los maridos y no se les ha dado por muertos no pueden hacer nada, eso nos permitía jugar mucho con los personajes".

La ficción busca así construir un relato coral en el que las mujeres no funcionen únicamente como acompañantes de los hombres que regresan. Emilio Sánchez, director de Atresplayer, ha destacado precisamente la intención de introducir a una mujer en un entorno dominado por los hombres: "Queríamos meter a una mujer en un entorno muy masculino, hay muy pocas mujeres que desarrollaran el papel de Lucía en aquella época".

Daniel Grao se aleja del villano clásico: "He intentado darle muchas capas de humanidad"

Daniel Grao da vida a Héctor, el marido de Lucía que reaparece después de haber sido dado por muerto. Su regreso desencadena buena parte del conflicto de la serie y obliga a la protagonista a enfrentarse de nuevo a una relación que había dejado atrás.

El actor ha querido alejarse de una interpretación basada únicamente en la maldad del personaje. "Intento huir de los clichés, el personaje es villano pero he intentado darle muchas capas de humanidad", ha explicado. Grao considera además que el comportamiento de Héctor refleja un problema que estaba mucho más extendido en aquella época: "Era un problema que pasaba mucho en la época. Evolucionamos de forma muy lenta".

El intérprete reconoce que el rodaje tuvo un contraste llamativo entre el ambiente detrás de las cámaras y la dureza de las escenas: "Hubo muchas risas en el rodaje pero mucha dureza en la ficción". Sobre su experiencia junto a Paula Echevarría, ha sido rotundo: "Ha sido maravilloso trabajar con Paula".

El nuevo papel de Grao llega además después de interpretar a Gonzalo en 'Ángela', otra de las ficciones recientes de Atresmedia. El actor ha querido marcar distancias entre ambos personajes, pese a que los dos presentan comportamientos dañinos hacia quienes les rodean. "Gonzalo en 'Ángela' es mucho más maquiavélico, Héctor es más un niño grande y torpe, no es hipócrita ni falso, es simplemente un animal", ha explicado Grao. "Son diferentes aunque compartan que no tratan bien a los demás", ha añadido.

Para el actor, interpretar a Héctor también ha supuesto explorar una parte especialmente oscura: "He gozado este personaje, cuando varios días te tocan situaciones muy agresivas con mucha bronca, a veces no es cómodo pero actoralmente es un disfrute". Grao lo resume con humor: "Sueltas aquí toda tu sombra y te vas tranquilo a casa".

Diez capítulos y ni una escena de relleno: "No queremos que haya paja"

'A la deriva' contará con 10 episodios de 50 minutos, una duración que responde a las necesidades de la historia y no a una cifra prefijada por la cadena. Emilio Sánchez, director de Atresplayer, ha defendido precisamente esta filosofía durante la presentación: "No queremos que haya paja en los capítulos, si son 10 es porque tienen que ser 10".

Montse García ha coincidido con ese planteamiento: "Hacemos capítulos en base a lo que nos dé el contenido y la historia". En el caso de 'A la deriva', la directora de Ficción de Atresmedia considera que "la trama nos daba para 10 capítulos de 50 minutos".

La ficción ha sido grabada en Canarias y Madrid y está producida por Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias, con la participación de Atresmedia. Está escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro y dirigida por Humberto Miró, Menna Fité y David Montoya.

La presentación también sirvió para que Montse García reivindicara la línea de ficción que está desarrollando Atresmedia. "Queremos seguir apostando por series como 'Perdiendo el juicio' o 'Ángela'", ha señalado la directora de Ficción del grupo. En este contexto se sitúa 'A la deriva', una producción que combina el melodrama clásico con una historia coral marcada por los secretos, las relaciones familiares y la lucha de sus protagonistas femeninas por recuperar el control sobre sus vidas.

Atresplayer estrenará un capítulo cada domingo antes de su llegada a Antena 3

'A la deriva' se estrenará el domingo 20 de septiembre en Atresplayer, donde se ofrecerá un nuevo episodio cada semana. Atresmedia todavía no ha fijado la fecha para su posterior emisión en abierto en Antena 3.

Emilio Sánchez ha explicado que la cadena seguirá de cerca el funcionamiento del modelo: "Se irá estrenando un capítulo cada semana en Atresplayer y veremos cómo funciona. No tenemos fecha para el estreno en abierto. Este modelo nos está funcionando muy bien".

La serie se suma así a la estrategia de Atresmedia de estrenar primero algunas de sus grandes ficciones en su plataforma para después llevarlas a la televisión en abierto, mientras Paula Echevarría recupera el protagonismo de una serie del grupo con un melodrama que mira al pasado para hablar de relaciones, secretos y libertad.