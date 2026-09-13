Paloma del Río desmonta el ataque de Ayuso a RTVE por la cobertura de la F1 con una lección y Jesús Cintora pone la puntilla

Isabel Díaz Ayuso continúa su ofensiva contra RTVE. Tras llamarla "televisión del régimen" o "televisión sanchista" en reiteradas ocasiones, este sábado volvía a atacar a la cadena pública por su, según ella, floja cobertura de la carrera de Fórmula 1 en el circuito Madring.

'El gran circo' de la Fórmula 1 ha regresado este fin de semana a Madrid después de 45 años de ausencia. Para Ayuso, esto debería ser "un éxito y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo", tal y como manifestó ella misma en su cuenta de X. Sin embargo, la presidenta madrileña aprovechó este tuit para atacar nuevamente a TVE.

"Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo", escribió la líder del PP en Madrid.

Una crítica que los usuarios de la red social no tardaron en desmontar. Ya que, muchos la recordaron que son DAZN y Telecinco los que tienen los derechos de la Fórmula 1 en España: "Los derechos de la F1 en España los tiene DAZN. El resto de cadenas le están dedicando una cantidad de tiempo a Madring que no le han dedicado a Montmeló nunca. Deja de lloriquear".

Entre los muchos comentarios que le recordaban a Ayuso que TVE no tiene los derechos de emisión de la Fórmula 1 se encuentra el de Paloma del Río. A través de su cuenta de X, la histórica periodista deportiva de TVE contestaba lo siguiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Quizá no sabe que los derechos de emisión los tiene otra cadena que lleva emitiendo la Fórmula 1 desde hace años. No siempre se puede emitir lo que se quiere, hay que comprarlo".

Además, a la pregunta de un usuario de por qué Telecinco "lleva años emitiendo el GP de España en Montmeló a pesar de no tener los derechos", Paloma del Río le contestó que "es una cuestión de gestión de contratos y de que con qué cadena (que paga, claro) se llegue a un acuerdo. Como cuando la Champions se compraba entre RTVE y TV3, por ejemplo".

Quizá no sabe que los derechos de emisión los tiene otra cadena que lleva emitiendo la F1 desde hace años. No siempre se puede emitir lo que se quiere, hay que comprarlo https://t.co/Lz1EHWi7rD — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) September 13, 2026

Jesús Cintora reaccionó al nuevo ataque de Ayuso a TVE desde 'Malas Lenguas Noche'

Este sábado, en 'Malas Lenguas Noche', Jesús Cintora también hizo referencia a esta crítica de Isabel Díaz Ayuso contra la televisión pública. "Hoy nos ha echado la culpa porque no estamos cubriendo lo de la Fórmula 1 como a ella le gustaría. Está acostumbrada, por ejemplo, a lo de Telemadrid", bromeó el presentador. Si bien hay que destacar que Telemadrid tampoco dedicó nada de tiempo a la Fórmula 1 y, en su lugar prefirieron emitir toros.

Aunque Cintora se puso más serio al reaccionar a otras declaraciones de Ayuso contra RTVE, en concreto, las que hizo el viernes en la Asamblea de Madrid. Allí llegó a decir lo siguiente: "Una televisión pública arruinada la han colonizado, la han intervenido para hacer por las mañanas lo que su homóloga en México, de las mañanas los 'mañaneros', que televisión del régimen como Chávez y como Maduro para recordarle todo el rato a los suyos que no pueden cambiar de ideas".

Visiblemente enfadado, el presentador de 'Malas Lenguas Noches', que también conduce 'Mañaneros 360', le dejó claro que "a mí no me manda ningún Miguel Ángel Rodríguez lo que tengo que contar. Nadie, y mucho menos un Hugo Chávez que ya murió. Pero es una nueva forma de señalar a Televisión Española". Y, acto seguido, le lanzó un dardo por su forma de llevar Telemadrid: "Lo dice Isabel Díaz Ayuso, la que anda por ahí con Miguel Ángel Rodríguez quitando contertulios porque no son de su cuerda".