Carlota Corredera se pronuncia en estos términos sobre la cancelación de 'De lunes a viernes' y su comparación con 'Sálvame'

Con el inicio de la nueva temporada televisiva, Carlota Corredera no ha dudado en pronunciarse sobre el nuevo terremoto que ha sufrido la parrilla de Telecinco con la llegada de septiembre. La presentadora de 'Menudo Cuadro' en el canal de streaming de RTVE Open Play ha reflexionado sobre la cancelación de 'De lunes a viernes' así como otros movimientos en Mediaset, además de dar pistas sobre los próximos movimientos profesionales de Belén Esteban y María Patiño.

"Estoy encantada de participar y de formar parte de este momentazo de Televisión Española, con los datos de audiencia que se están haciendo con Mundiales y sin Mundiales, y aprendiendo muchísimo", ha comenzado declarando la comunicadora en una reciente entrevista para El Confidencial donde tampoco ha disimulado su expectación por la llegada de La Séptima a la TDT. "Tengo mucha expectación. Todo lo que sea que haya más cadenas, que haya trabajo, que al final haya más oferta, suma, siempre suma", ha asegurado sobre el nuevo canal.

Carlota Corredera se pronuncia sobre la cancelación de 'De lunes a viernes': "Pensaba que iba a ser más a largo plazo"

Al ser preguntada por la nueva configuración de la programación de Telecinco, que ha vuelto a poner patas arriba sus tardes tras varios experimentos fallidos a lo largo del verano, Carlota Corredera se ha mostrado contundente sobre el abrupto fin de 'De lunes a viernes'. "Me ha llamado muchísimo la atención, la verdad", ha asegurado la antigua directora y presentadora de 'Sálvame'.

"No sé, contaba con que, bueno, como trabajadora del medio digo, porque no tengo ningún tipo de información ni relación ahora mismo con Mediaset… pero pensaba que era un proyecto que iba a ser como más a largo plazo", se ha limitado a señalar la periodista. "No sé muy bien las razones por las que han tomado esa decisión… así es la tele. Programar es tomar decisiones, es arriesgar", ha señalado sobre la falta de confianza de Mediaset en el formato que pretendía extender el universo de 'De viernes' apostando por el corazón.

Así, se ha referido a los cambios que supone la supresión de este espacio y el baile de presentadores entre franjas. "En este caso, pues han apostado por dejar a Ion Aramendi en la sobremesa, que es una franja muy complicada. Y después Joaquín Prat, que pasa a las mañanas cuando termine su periodo de paternidad", ha señalado haciendo referencia a 'El tiempo justo'. "Me alegro por Joaquín, pero lo que me da pena es lo de 'De lunes a viernes' porque hay gente trabajando en el programa", ha explicado Carlota Corredera.

"Siempre que se acaba un programa, 'El show de Paz', 'De lunes a viernes', es un drama. Al final hay gente que se queda sin trabajo y que nunca sabe cuánto va a tardar en encontrar otro", ha sentenciado haciendo también referencia a la sonada cancelación del espacio de Paz Padilla en los fines de semana de la cadena. Sin embargo, asegura que no ha podido seguir como es debido el espacio que se perfilaba como el "sucesor" de 'Sálvame' en las tardes de Telecinco'.

"Tienes mi palabra de que todo lo que he podido ver han sido los trocitos que se suben a Instagram, que se han hecho más virales, pero no lo he seguido con mucha atención", ha explicado Carlota Corredera, pronunciándose también sobre las comparaciones al extinto formato que solía dirigir. "'Sálvame' es irrepetible. No voy a juzgar porque no he visto el trabajo de los compañeros, pero creo que el corazón tiene que crear nuevas narrativas. Y bueno, pues ojalá también formar parte de esas nuevas narrativas cuando lleguen", ha apuntado.

Sobre los rumores que rodean al posible regreso televisivo de Belén Esteban de la mano de 'De viernes' en un cara a cara con Juls Janeiro, la periodista ha expresado sus dudas. "Soy muy amiga de Belén y solo te puedo decir que no me consta nada de esto…", se ha limitado a señalar la presentadora. "Yo apoyaría a Belén en la decisión que tome. Si se sienta en un plató, la apoyaré, si decide quedarse en su casa, también la apoyaré", ha asegurado antes de pronunciarse sobre el todo el revuelo que la ha colocado de nuevo en el foco mediático este verano.

"Me parece que la situación, la tesitura que tiene ahora mismo, es muy complicada porque creo que una guerra entre adultos ahora ha pasado a otro punto", ha comenzado señalando sobre la lluvia de dardos en redes y ante los micros con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Ha sido heredada a la siguiente generación y me parece que es muy injusto. Es muy injusto para la persona anónima pero también para Julia, que evidentemente conoce la versión que le han dado sus padres", se ha limitado a señalar.

Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de apoyar a su amiga recordando el verdadero trasfondo del enfrentamiento entre ambas familias. "Pero yo invito a que se mueva el foco de Julia a su padre y que su padre explique por qué lleva su hija mayor esperando desde los 18 años a recibir una explicación de sus ausencias", ha subrayado Carlota Corredera, que también ha subido la expectación por el posible regreso de María Patiño a televisión.

"Bueno, se vienen de cositas", ha adelantado sobre el futuro profesional de su compañera y amiga, que permanece alejada de los platós de televisión desde el final de 'No somos nadie' en TEN. "Aquí sí que me consta que se vienen cositas, pero no me corresponde, evidentemente, contarlo. Pero te puedo decir que echo de mucho de menos a María en la tele y que ojalá vuelva más pronto que tarde", ha terminado adelantando sobre la comunicadora.