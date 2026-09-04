'Sueños de Libertad', avance semanal del 7 al 11 de septiembre: Un nuevo personaje, un chantaje y la boda de Andrés y Valentina en Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3. La ficción vive momentos cruciales con la enfermedad de Pablo, los problemas entre Marta y Fina por la irrupción de Bianca, el plan de Beatriz para acabar con Begoña y todas las vicisitudes de la fábrica.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre a continuación:

Avance del capítulo 642 de 'Sueños de libertad' del lunes 7 de septiembre

Andrés y Valentina

El regreso de Tasio a casa de los De La Reina provoca que Damián presione a su hijo para que encuentre el paradero de su mujer y le exige que haga lo que sea para convencer a Carmen de que vuelva a casa y retomen su matrimonio. Pero él le deja claro que su mujer no quiere perdonarle su escarceo con Paula.

En la tienda, Digna se interesa por las ventas y Valentina le confirma que los perfumes De La Reina siguen teniendo problemas y la mujer aprovecha para invitar a la dependienta a una cena informal junto a Andrés. Por su parte, Fina empieza a verse sobrepasada por los plazos para entregar el proyecto a Francesco y su trabajo en la campaña para los perfumes y Marta intenta ser flexible con ella. Pero después Bianca le sigue presionando para que se centre en Francesco y se olvide de la campaña publicitaria.

Beatriz monta en cólera tras ver a Gabriel con Begoña en un periódico y le amenaza con que si él no acaba con su relación, será ella quién acabe con la enfermera. Posteriormente, Digna se entera de los problemas de Begoña con Gabriel a través de Julia, que no duda en contarle la última discusión que ella misma presenció. Todo mientras Andrés los escucha y al ver su reacción, Digna le pide a su sobrino que no se entrometa en la relación de Begoña con su primo.

Roque hace una inesperada confesión a Eduardo al revelarle que ha decidido poner en venta la empresa de Federico y utilizar el dinero para poder viajar por el mundo y no desperdiciar su vida siguiendo los pasos de su padre. Además le pide que le acompañe en sus viajes. Por su parte, Paula empieza a darse cuenta de que no va a poder disfrutar de su relación con Tasio

Mabel tiene claro que no quiere volver con Salva. Mientras, el cantinero visita a Pablo y opta por no contarle que ha roto con su hija para no preocuparle. Y Claudia se da cuenta de que no le reveló a Miguel que el hijo que ella esperaba no era de Mateo sino de Tasio y empieza a preocuparse por lo que pueda pensar su novio de ella. Por su lado, Valentina le hace saber a Andrés que necesitan un sitio para poder dar rienda suelta a su pasión y Marta le ofrece que vayan a la casa de los montes.

Miguel anuncia los resultados del tumor de Pablo y le confirma que no hay nada que temer porque era benigno, lo cual es una buena noticia para los Salazar. Finalmente, Gabriel, tras la presión de Beatriz, decide chantajear a Begoña y le exige que el dinero que le entregó a Digna vuelva a sus cuentas o sino hará públicas sus fotos con Andrés y se las enseñará a Valentina y pueda acabar siendo denunciada por adulterio.

Avance del capítulo 643 de 'Sueños de libertad' del martes 8 de septiembre

Marta y Bianca

Tasio sigue los consejos de su padre y opta por escribirle una nueva carta a Carmen. Eso sí, no para hacer lo que Damián deseaba que era tratar de recuperarla, sino para recomendarle que haga su vida sin él y poder pasar página. Después se la entrega a Claudia para que se la haga llegar a su amiga y Paula se entera.

Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina tras presentarse muy preocupada a primera hora de la mañana en casa de la fotógrafa tras no haberse presentado a la reunión. Tras ello, la De La Reina se marcha enfadada. Después Fina intenta disculparse y aclarar las cosas con ella.

Mabel decide sincerarse con Pablo y le revela que ha roto su relación con Salva. Y Miguel anuncia a su padre que el médico ha decidido darle el alta provocándole gran felicidad y más cuando descubre la sorpresa que le tienen preparada sus hijos con la vuelta de su hermana Soraya. Eso sí Miguel le pide que disimule para evitar que Mabel se lleve un disgusto. Por su lado, Salva no se da por vencido y trata de reconciliarse con Mabel y le pide cenar en un restaurante y aunque tiene muchas dudas, ella termina aceptando la propuesta.

Begoña le habla a Beatriz del chantaje al que está sometiéndola Gabriel y la niñera intenta convencerla para que no acepte y huya como pueda de su marido llegando incluso a animarla para que se vaya del domicilio conyugal. Pero de nada sirve pues Begoña cae en las redes de su marido y le hace una petición a Digna al solicitarle que le devuelva el dinero que le entregó. Después, Andrés termina enterándose.

Con el fin de la huelga de transportistas en Francia, Gabriel recibe órdenes de Brossard para que la producción vuelva a la normalidad. Algo que tranquiliza tanto a Marta como a Tasio. Mientras en la tienda, la venta de los perfumes franceses sigue muy por encima de la de los De La Reina. Paralelamente, Claudia se sincera con Miguel y le revela todos los detalles de su embarazo fallido y que en realidad era Tasio el padre, lo cual deja al doctor sin saber reaccionar.

Finalmente, Andrés se encuentra con Begoña y le revela que sabe lo que ha hablado con Digna y muestra su preocupación por su estado y su cambio de parecer con respecto al dinero. La enfermera termina contándole todo el asunto del chantaje y las fotografías que le hicieron juntos.

Avance del capítulo 644 de 'Sueños de libertad' del miércoles 9 de septiembre

Andrés y Gabriel se enfrentan

Tras su conversación con Begoña, Andrés decide sincerarse con Valentina y le revela el asunto de las fotografías con Begoña. Tras ello, la dependienta decide cancelar sus planes con él y le muestra su malestar al ver que hace todo por y para su cuñada. Después, Andrés se encara a Gabriel dejándole claro que las fotografías no revelan nada y que siempre va a ayudar a Begoña.

Eduardo comparte con Manuela la propuesta de Roque de que le acompañe en su viaje por el mundo y le confiesa que no tiene del todo claro qué hacer porque para él su trabajo como chófer y trabajar para los De La Reina es como estar en su propia casa. Pero a su vez quiere aprovechar para pasar tiempo con su hijo. Y finalmente, Eduardo toma una decisión y le comunica a Roque que no le acompañará y ambos se despiden con un caluroso abrazo.

Fina empieza a mostrar síntomas de agotamiento tras su última discusión con Marta por no haber acudido a la reunión. Y pese a todo, se niega a tomarse un respiro. Tras verle con una crisis nerviosa, Bianca se preocupa y le pide que descanse y que acuda a un médico.

Pablo regresa a casa y se lleva una gran decepción al saber que su hermana Soraya finalmente no puede viajar a Toledo a visitarle. Mientras, Claudia también se confiesa con Manuela después de la reacción de Miguel al enterarse de toda la verdad sobre su vida y su tía intenta tranquilizarla.

En la cantina, Tasio le revela a Paula que en la carta que le ha escrito a Carmen rompía definitivamente con ella y le instaba a que haga su vida sin él. Algo que deja mucho más tranquila a la dependienta. Por su parte, Mabel decide finalmente rechazar la cita con Salva para evitar que él se haga ilusiones.

Andrés acude a ver a Begoña para revelarle su desencuentro con Gabriel y que ha conseguido que el chantaje se haya anulado al contarle toda la verdad a Valentina. Tras ello, Begoña decide visitar a Valentina para aclararle la situación y dejarle claro que Andrés solo ha hecho las cosas para ayudarla y que él la ama. Después, Andrés se disculpa con su pareja y le hace una inesperada petición a Valentina: que se case con él. Por su parte, Gabriel y Begoña se enfrentan cuando ella le pide que le entregue los negativos de las fotografías con Andrés.

Avance del capítulo 645 de 'Sueños de libertad' del jueves 10 de septiembre

Miguel ausculta a Fina

Andrés y Valentina comunican a la familia que se casan y le revelan sus planes a Damián, Digna y Marta. Tras ello, los De La Reina acuerdan organizar una comida familiar para celebrar la buena noticia y él les confiesa que quiere que la boda sea lo antes posible. Poco después, Begoña se entera de la noticia y aunque le duele en el corazón desea lo mejor a su amado.

Claudia visita a Miguel en el dispensario para saber qué piensa de todo lo que le contó sobre su embarazo fallido y él le asegura que no tiene ninguna opinión todavía al respecto. Pero después, Miguel y Claudia tienen una cita y al encontrarse con Tasio, el doctor no duda en reprender a Tasio por su actitud.

Poco después, Bianca acompaña a Fina al dispensario y el doctor llega a la conclusión de que sufre una crisis nerviosa debido al estrés y le aconseja que tome reposo para evitar tener más problemas. Y al enterarse, Marta y Digna se preocupan y le animan a que se instale en la casa grande para estar mejor cuidada.

Damián comparte con Digna su preocupación por lo que pueda pensar la gente sobre Valentina una vez se haga oficial la noticia de su compromiso con Andrés y cómo puede afectar a toda la familia las habladurías de la gente. Digna intenta tranquilizarle y le pide que no se entrometa. Paralelamente, Claudia y Paula felicitan a Valentina por su próximo compromiso.

Begoña se confiesa con Nieves y le revela la noticia de la boda de Andrés y Valentina y le muestra su tristeza por cómo pueda afectarle a ella esto y que Andrés se distancie de ella definitivamente. Por su parte, Gabriel decide quemar los negativos de las fotografías de su mujer con Andrés y cuando Beatriz lo descubre se lo toma de mala manera. Por último, Hugo Brossard llama a Gabriel para hacerle un anuncio que hará tambalear la fábrica. Posteriormente Gabriel se presenta en casa de los De La Reina y les revela la decisión del francés de dejar de producir los perfumes De La Reina definitivamente.

Avance del capítulo 646 de 'Sueños de libertad' del viernes 11 de septiembre

Damián y Pablo

Gabriel comunica a Begoña su victoria sobre los de la Reina y no duda en mostrar su satisfacción al ver que ha conseguido hundir todavía más a su familia. Mientras, los De La Reina tratan de encontrar una solución para evitar que los perfumes clásicos desaparezcan definitivamente del mercado.

Pablo le comunica a Nieves que ha decidido reincorporarse a su trabajo en la fábrica pero le promete a su mujer que se tomará todo con mucha más calma. Después, Damián le hace una inesperada petición a su amigo al proponerle que contrate a Valentina como su ayudante para que así no tenga tantas preocupaciones y pueda tomarse su regreso con más calma.

Por su parte, Fina se instala en la casa grande aunque le deja caer sus dudas sobre si ha sido una buena decisión a Bianca.

Mientras, Tasio no duda en reprochar a Claudia que le contara todo su pasado a Miguel y ella le deja claro que es su vida y se la cuenta a quién considera. Paralelamente, Miguel le revela todo lo que ha descubierto a su madre.

Beatriz le deja claro a Gabriel que si cree que ella iba a utilizar los negativos es que no la conoce y que no necesita esas pruebas para hundirle si así lo decide. Por su lado, él no duda en amenazarle y le hace ver que si todo esto estalla él acabará en la cárcel pero ella también.

Marta se encara con Damián al descubrir que planea que Pablo contrate a Valentina como secretaria adjunta al considerar que una dependienta no puede casarse con su hijo.

Y en la tienda, Paula hace que una clienta se marche ofendida.