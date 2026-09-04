Atresmedia pone fecha al regreso de 'El Intermedio', que anuncia cambios y un fichaje transgresor entre sus nuevos colaboradores

El Gran Wyoming y su equipo, formado por Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez, ponen fin a sus vacaciones y regresan a su cita diaria con los espectadores de La Sexta a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, en su horario habitual (21:30 horas).

Con el objetivo de seguir desmontando la desinformación y contando la actualidad con rigor y humor, el programa, que se ha consolidado como todo un referente informativo gracias a su mirada crítica y mordaz, retorna a la programación del canal secundario de Atresmedia con nuevas secciones y nuevos colaboradores tal y como ha avanzado el grupo audiovisual este viernes.

Si te asusta lo que viene... llámalos a ellos 😉



📺 @El_Intermedio, NUEVA TEMPORADA, muy pronto pic.twitter.com/EvbNvVLV0Z — laSexta (@laSextaTV) August 20, 2026

En su esfuerzo por renovarse ante una competencia muy dura como 'Horizonte', que ha arrancado el presente curso con una potencia inusitada, llegando a triplicar los resultados de 'El Objetivo' de Ana Pastor esta semana; 'El Intermedio' ha fichado al cantante y compositor Rodrigo Cuevas, que aportará su mirada "transgresora" del mundo rural.

Así, el músico se unirá a una engrosada lista de colaboradores habituales que está compuesta por Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez o Mikel Herrán. Por ahora, Atresmedia no detalla cuáles serán el resto de incorporaciones más allá de Cuevas.

Entre las grandes novedades de este nuevo curso televisivo se encontrará también el 'Show me the podcats', un espacio que estará conducido por Dani Mateo y en el que se entrevistará a referentes de la vida política. Además, Cristina Gallego protagonizará la nueva sitcom de 'El Intermedio' titulada 'La Comunidad'.

Nuevas secciones que se entremezclarán con otras ya clásicas. La política y los temas sociales seguirán siendo el territorio de Andrea Ropero, que, este año, como han hecho otros programas y presentadores, arrancará la temporada de 'El Intermedio' desde Ceuta para trasladar su mirada sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma in situ.