María Jesús Ruiz pide el veto en Telecinco de este concursante de 'Supervivientes 2026' y señala por qué

Álex Ghita abandonó 'Supervivientes 2026' definitivamente el pasado domingo. Pese a los intentos de la organización por revocar su decisión, el concursante optaba por no continuar con la aventura al verse totalmente dominado por el hambre y la ansiedad.



El entrenador personal, que fanfarroneó en su vídeo de presentación con que iba a ser el mejor superviviente, el mejor en las pruebas y el ganador de la edición, activó el protocolo de abandono al comprobar que su expulsión no suponía su vuelta directa a España.

Así, en medio de un ataque de pánico, tuvo que ser evacuado en plena noche por el equipo de 'Supervivientes 2026' y atendido por el servicio médico para calmar su ansiedad. El joven permaneció aislado en la Cabaña Presidencial durante todo el fin de semana y, el pasado domingo, tomaba la decisión final en la gala de 'Conexión Honduras'.

"Será un sueño roto pero tengo que decir que abandono esta aventura. Abandono porque no llegué preparado a nivel mental con la comida y tenía que haber trabajado meses antes este tema", anunció Álex Ghita, poniendo fin definitivamente a la experiencia de 'Supervivientes'.

En consecuencia, el exnovio de Adara Molinero se ha convertido en una gran decepción para buena parte de los espectadores, recibiendo un sinfín de críticas. Una de ellas, la de María Jesús Ruiz. La habitual tertuliana de Telecinco y exconcursante de 'Supervivientes 2018' ha apelado a su veto en los platós por haber dejado tirada a la organización del formato.

"La gente que abandona debería no volver a pisar un plató", ha clamado ante su aparición de Álex este martes en la entrega de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, que le recibirá para repasar su efímero paso por Honduras. "Una experiencia única que muchos desearían", ha comentado también Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja y exparticipante de la edición 2021, en la publicación de 'Supervivientes' en su cuenta oficial de Instagram.

Tras su abandono, el equipo de 'Supervivientes 2026' le grabó un vídeo para dicho perfil. "Me tengo que volver con una cicatriz en el corazón y espero que no con mucho arrepentimiento en los próximos días", ha declarado, admitiendo que no ha podido superar la barrera de la alimentación.

Aun así, ha valorado ser "una persona sin miedo a nada que se atrevió a enfrentarse a su mayor rival: la comida". También ha destacado que en siete días ha dejado huella en la isla. Y sobre si volvería a Honduras más adelante, ha afirmado: "Ahora diría que nunca volvería a 'Supervivientes', pero si trabajo el tema mental puedo ser un concursante muy completo".