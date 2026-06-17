María Patiño habla alto y claro de su futuro tras meses en "barbecho", con dardo a Telecinco: "No puedes tener el cinismo de vetar su trabajo"

María Patiño ha sido la última invitada del podcast 'Última llamada' de Malbert. En una conversación en la que la periodista ha hecho gala de su sinceridad, admitiendo cuál es su situación actual tras meses en "barbecho" de la televisión y han abordado cuentas pendientes con antiguos compañeros de profesión de la presentadora, como Terelu Campos, Rosa Benito o Alba Carrillo.

Durante la entrevista, Malbert sacó a relucir los numerosos enfrentamientos que ha protagonizado en los platós Kiko Matamoros, caracterizado por su fuerte temperamento. Ante una supuesta falta de libertad de la que hablan algunos excolaboradores de 'Sálvame', María Patiño no se corta y apunta directamente a Terelu Campos: "Si tú no has sido capaz, y no hablo de Makoke, hablo de Terelu, no digas que no hay libertad, es que tú no la has querido ejercer, porque no te has atrevido".

Aunque confiesa que enfrentarse a ese tipo de situaciones en directo no es nada fácil, deja claro que "mi sueldo y mi manera de ver la vida es acercarte al toro y hay veces que el toro me pilla. Pero lo que no voy a decir nunca es que no me dejaron acercarme al toro. No quisiste, porque no te atreves", sentenció, haciendo referencia a la hija de María Teresa Campos.

María Patiño carga contra Rosa Benito: "Habla desde el sentimiento de venganza"

Otra de las víctimas de María Patiño en su charla con Malbert es Rosa Benito. En su opinión, aunque fue una gran colaboradora en el pasado, terminó atrapada por la ira al ver reducido considerablemente su papel en televisión: "Está oscura y porque se ha quedado atrapada. Ese tipo de cosas, como yo las percibo, y soy muy intuitiva, se ven. Y eso a mí me hace que marque distancia. Porque sé que ya no hablan desde la verdad. Hablan desde el sentimiento de venganza".

También habla María Patiño de su relación con Alba Carrillo, después de que la influencer la llamara "mala compañera" en 'El Sótano Club', algo que ella niega: "Yo soy muy buena compañera. Durante un tiempo yo corté de raíz relación con ella por una cuestión de una demanda que interpuso a un amigo mío, que es Jorge Javier Vázquez. Con el paso del tiempo vino al 'Deluxe', que yo estaba presentando. Ella es una profesional, daba juego".

"Alba y yo tuvimos un rifirrafe hace muchísimo tiempo. He vuelto a trabajar con ella, incluso en TVE. En 'La familia de la tele' lo que hizo fundamentalmente fue ser generosa con todos, porque yo era la única persona que tenía un papel definido", recuerda la que fuera presentadora del desaparecido programa de La 1.

María Patiño denuncia el "cinismo" de Telecinco con el homenaje a Mila Ximénez

El influencer también sacó a colación el futuro homenaje que Telecinco planea realizar a Mila Ximénez por el aniversario de su fallecimiento, con la autorización de su hija Alba. Si bien María Patiño califica de "excelente" cualquier reconocimiento a su compañera y amiga, denuncia la incoherencia de la cadena al omitir las imágenes de su etapa en 'Sálvame': "Si tú omites la presencia de esos colaboradores a lo largo de estos dos años… no lo entiendo".

"Porque que a Mila le hagan homenajes, me encanta, pero no entiendo cómo puedes obviar algo que para ella era fundamental, que era ese programa. Y daba la vida y cuando veía que el plató se caía, aquello lo levantaba", lamenta la periodista. Y sentencia: "No puedes tener el cinismo de vetar su trabajo. Su lugar de trabajo. Algo que ella amaba profundamente".

Tras su salida de la televisión generalista, María Patiño se sincera con Malbert sobre su momento actual: "Sé lo que quiero. Y puedo pagar la luz a final de mes. Y eso es tranquilidad". Sobre su polémica salida de Mediaset, deja claro que "yo no tengo resentimiento, no tengo la necesidad de pasar factura a nadie". Además, recuerda con nostalgia su etapa al frente de 'Ni que fuéramos' y, posteriormente, 'No somos nadie' en TEN: "En el pisito yo tenía la sensación de tener un coche de carreras de verdad. Por eso lloré el último día, porque sé que eso no va a volver a pasar y se terminaba un ciclo".