'De Viernes' anuncia sus invitados de esta semana y la reincorporación de un rostro para batallar con 'Tu cara me suena'

Han pasado tres semanas desde que Ylenia Padilla reapareció en Telecinco cinco años después de su desaparición de la televisión. Sin embargo, la que fuera reina de realitys como 'Gandía Shore' y 'GH VIP' no había visitado aún el plató de 'De Viernes' en directo.

En este sentido, hay que recordar que habitualmente 'De Viernes' suele emitir un scoop, es decir una entrevista grabada con el invitado, y a la semana siguiente concede una entrevista mucho más amplia en plató y respondiendo a todos los colaboradores.

Sin embargo, en esta ocasión la entrevista en directo de Ylenia Padilla se ha hecho de rogar. Primero, la cadena optó por retrasar dicha visita para que no coincidiera con Viernes Santo. Y posteriormente, la semana pasada, 'De Viernes' se centró exclusivamente en la entrevista bomba de Kiko Rivera.

Ahora, tres semanas después, Ylenia Padilla será una de las grandes protagonistas de esta semana en 'De Viernes' para luchar contra el segundo programa de 'Tu cara me suena' en Antena 3 después de que el talent regresara con su peor estreno de la historia aunque liderara con creces frente al espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Ylenia Padilla se sentará para desvelar sin censura qué le llevó a abandonar los medios, qué ha hecho durante este tiempo y cómo fueron sus inicios, sus mejores momentos y su decadencia televisiva. Habrá que esperar a ver si vuelve a hablar de su relación con Belén Esteban confirmándose así el acercamiento de Telecinco con Belén Esteban tras tres años de veto.

Jessica Bueno se reincorpora como colaboradora a 'De Viernes'

Pero además de la entrevista de Ylenia Padilla, 'De Viernes' contará también con otra visita que puede generar más controversia en la guerra entre Kiko Rivera y sus ex parejas. Así, Jessica Bueno regresará al programa para recordar los momentos más difíciles de su tormentosa historia de amor con Kiko Rivera y detallará cómo es actualmente su relación.

¿Por qué el hijo de Isabel Pantoja habla así de ella?¿Tiene miedo el DJ de lo que ella pueda contar? ¿Por qué Kiko Rivera ya no está tan presente en la vida de su hijo mayor? ¿Ha hablado el hijo de ambos con su abuela tras la reconciliación entre Kiko y su madre? Estas son solo algunas de las preguntas que responderá la colaboradora durante su entrevista.

"En estos meses he visto cosas que no me han gustado nada, para mí era un alivio que me ayudara con mi hijo y, desde hace meses, eso se acabó", recalca Jessica Bueno antes de sentarse en el plató de 'De Viernes'.

Después de su entrevista, Jessica Bueno se reincorporará al equipo de colaboradores de 'De Viernes' para comentar la última hora de 'Supervivientes 2026' con imágenes inéditas junto a Rocío Flores, María Jesús Ruiz y José María Almoguera, quien desvelará cómo ha sido el reencuentro con Paola Olmedo tras su salida del reality y si han llegado a firmar el divorcio.