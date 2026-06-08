Cuatro recupera uno de sus formatos más históricos este miércoles en plena pugna por la audiencia con La Sexta

Tras concluir la emisión de la segunda temporada de '100% únicos' la semana pasada, Cuatro estrenará este miércoles la novena temporada de uno de sus programas más emblemáticos con la intención de batallar por la audiencia ante los discretos datos que marcaba el espacio que presentaba Daniel Guzmán.

Así, Cuatro estrenará este miércoles 10 de junio a partir de las 23:00 horas la novena temporada de 'Viajeros Cuatro', el programa que volverá a recorrer tanto destinos internacionales como nacionales y que anota grandes datos de audiencia los fines de semana con sus reposiciones en las mañanas de sábados y domingos.

'Viajeros Cuatro' se enfrentará así en su regreso a Cuatro con las últimas entregas de 'Operación África' en La 1, con un nuevo programa de '¡Salta!' en Antena 3, con 'La isla de las tentaciones: 3 meses después' con el reencuentro de las parejas en Telecinco y una nueva entrega de 'La noche de Aimar' con las entrevistas a los actores Charo López y Juan Echanove en La Sexta.

Con 'Viajeros Cuatro', la cadena de Mediaset busca remontar las audiencias del prime time de los miércoles en uno de sus momentos dulces tras superar con creces a La Sexta en mayo y de superar a su rival a diario. Algo para lo que ha confiado en una de sus marcas más históricas y que en la pasada temporada cerró con una media del 6,2% y 470.000 espectadores. Unos datos que son superiores al 4,6% y 354.000 espectadores que ha marcado la segunda temporada de '100% únicos'.

'Viajeros Cuatro' renueva su equipo de reporteros

Logo de 'Viajeros Cuatro'

La novena temporada de 'Viajeros Cuatro' cuenta con un renovado plantel de reporteros. A los periodistas Antonio Montero y Eva Rojas se suman este año cuatro nuevas reporteras: Cristina Orts ('Valencians al Món'), Carolina Calvo ('Vascos por el mundo', 'El conquistador'), Catalina Mañogil ('Valencians al Món', 'Castellano manchegos por el mundo') y Tania Garralda ('Está pasando', 'La otra agenda', 'El tiempo de Telemadrid').

Las nuevas entregas del formato producido junto a Producciones Mandarina ('De Viernes') recorrerán diez destinos dentro y fuera de nuestras fronteras. Tras la visita a Singapur, esta nueva temporada llevará a los reporteros del programa hasta las playas de Bahamas, un archipiélago formado por más de 700 islas y 2.000 cayos; Guatemala, con sus volcanes, selvas y vestigios del mundo maya; Roma, donde recorrerán algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad eterna y del Vaticano; el País Vasco francés, donde se funden la tradición vasca y la elegancia francesa; y Corea del Sur, desde la vibrante Seúl hasta la isla de Jeju.

La propuesta nacional incluirá también una ruta por la Costa Brava y algunos de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo; la costa de Almería y sus pueblos marineros; la Costa Norte coruñesa, donde confluyen el Cantábrico y el Atlántico; y Madrid, una ciudad capaz de combinar historia, tradición, lujo, gastronomía y algunos de los enclaves más visitados del país. En todos ellos, el programa volverá a apoyarse en habitantes y conocedores de cada lugar para descubrir sus costumbres, estilo de vida y rincones más característicos.

Singapur, primera parada de la nueva temporada

Imagen de Singapur en 'Viajeros Cuatro'

La primera entrega llevará a Catalina Mañogil y al operador de cámara Juan Sisto al país más pequeño del sudeste asiático: Singapur, una antigua isla de pescadores que ha crecido hasta convertirse en una de las economías más prósperas del mundo y donde conviven cuatro culturas diferentes.

Acompañada por residentes españoles asentados en la ciudad, la reportera recorrerá algunos de sus enclaves más emblemáticos. Junto a la guía catalana Noemí Rebull descubrirá el complejo hotelero de Marina Bay Sands, uno de los grandes símbolos de Singapur, desde cuya azotea se contemplan algunas de las mejores vistas y se encuentra la piscina en altura más larga del mundo. También visitará Waterloo Street para conocer de cerca la convivencia religiosa que caracteriza al país.

La ruta continuará por Chinatown junto a María Suárez, una asturiana que lleva casi una década viviendo en Singapur. Allí visitará su famoso mercado gastronómico y probará el pato con arroz que sirve el restaurante Michelin más barato del mundo. Más tarde, de la mano de la bióloga Vanesa Calvo, el programa mostrará Gardens by the Bay y sus impresionantes ‘superárboles’, además de adentrarse en la reserva natural de Sungei Buloh, donde la naturaleza convive a escasos kilómetros de los rascacielos de la ciudad.

La experiencia continuará en Little India, uno de los barrios más singulares y coloridos, para acercarse a sus tradiciones, mercados y ambiente cotidiano. Ya de noche, el programa navegará por el río Singapur hasta Marina Bay para disfrutar de una de las estampas más reconocibles de la ciudad, antes de recorrer junto al chef español Félix Noguera Kampong Glam, el histórico barrio árabe, donde conviven tradición y modernidad.