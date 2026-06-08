RTVE modifica la programación de La 2: Suspende la emisión de 'Cifras y Letras' este martes por una causa de peso

Semana convulsa de muchos cambios en las programaciones de La 1 y La 2. Mientras, la cadena principal de RTVE se está volcando con la cobertura de la visita del Papa León XIV a España, La 2 verá alterada su programación de noche el martes con la suspensión de 'Cifras y letras'.

Y es que La 2 dejará sin emisión el concurso que presenta Aitor Albizua para ofrecer en su lugar un nuevo partido de clasificación para el Mundial 2027 de la selección española femenina de fútbol frente a Islandia a partir de las 21:00 horas.

Así, después de ofrecer el encuentro contra Inglaterra en La 1 el pasado viernes, este martes será La 2 la que retransmita el partido contra Islandia y con el que España certificará si se clasifica como primera opción de su grupo tras golear a las inglesas.

Al comenzar el partido a las 21:00 horas, La 2 ha decidido cancelar 'Cifras y letras' por un día y emitir el encuentro justo después de 'Trivial Pursuit'. Además cabe decir que el concurso que presenta Egoitz Txurruka, y del que La 2 ya solo ofrece reposiciones, perderá también una entrega por culpa del fútbol.

Por otro lado, 'Sukha', el magacín que conducen Pablo González-Batista y Susana Castañón reducirá también su duración en diez minutos para poder ajustar la parrilla.

🇮🇸-🇪🇸 Islandia - España, partido de clasificación al Mundial 2027



Este martes, a las 21:00 horas, en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/uaBzCPmGaE — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 6, 2026

Así queda la programación de La 2 el martes 9 de junio: