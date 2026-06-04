RTVE cambia el prime time de La 2 tras 'Cifras y Letras' y retira 'Plano General' por una parrilla especial este viernes

Se vienen días de muchos cambios de programación en RTVE debido por un lado por los diferentes partidos de las selecciones españolas de fútbol masculino y femenino y por otro por la llegada del Papa. Y precisamente, antes de que el Pontífice llegue a España, La 2 retocará este viernes, 5 de junio su programación de prime time.
Así, para empezar La 2 cancelará esta semana la emisión de 'Plano general', el programa de entrevistas semanal que conduce Jenaro Castro. En su lugar, la cadena emitirá a partir de las 22:20 horas después de 'Cifras y letras' un documental dedicado a la figura de León XIV.
En este documental se hace un repaso a la vida de Robert Francis Prevost, que nació en Dolton, Chicado en 1955 y que fue elegido el 267º Papa de la iglesia católica el 8 de mayo de 2025 tras la muerte del Papa Francisco.
Y la emisión de este documental provocará también que La 2 retrase el comienzo de 'Historia de nuestro cine', el célebre programa de cine que emite los viernes en prime time con Elena S. Sánchez. En esta ocasión, el espacio arrancará a las 23:45 horas y lo hará con un programa especial que también versará sobre la llegada del Papa León XIV a nuestro país.
'Historia de nuestro cine' recupera una película sobre el Papa Francisco
'Historia de nuestro cine' emitirá este viernes la película 'Francisco: el padre Jorge' (Beda Docampo, 2015), una cinta biográfica sobre el Papa Francisco, y a partir de dicho film se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue reflexionando sobre la fe, la religión o la espiritualidad.
La presentación de 'Francisco: El padre Jorge' correrá a cargo del historiador cinematográfico, colaborador del programa y director artístico de Cineteca Madrid, Luis E. Parés. Para profundizar en este tema, en el coloquio intervendrán Beda Docampo, director de 'Francisco: El padre Jorge'; Carlo D'ursi, director de 'El Santo', premio Goya al mejor cortometraje documental en 2026; el sacerdote Vicente Espluges; y junto a ellos, Alejandro Melero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en cine y colaborador habitual del programa.
Sinopsis de 'Francisco: el padre Jorge'
Esta cinta de Beda Docampo es un drama biográfico que reflexiona sobre cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día primaveral a ser el papa Francisco, interpretado por Darío Gandinetti. El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una joven periodista española (Silvia Abascal), después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro en el que habla de su permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción.
Así queda la programación de La 2 este viernes 5 de junio:
- 21:45 horas - 'Cifras y letras'
- 22:20 horas - Documental: 'El hombre detrás del Papa'
- 23:45 horas - 'Historia de nuestro cine' (previo)
- 23:55 horas - 'Historia de nuestro cine': 'Francisco: el padre Jorge'
- 01:30 horas - 'Historia de nuestro cine' (coloquio)
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.