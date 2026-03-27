Elsa Ruiz pone en jaque la entrevista de Ylenia Padilla en 'De Viernes' y pide a la justicia que embarguen su sueldo

Con el regreso de Ylenia Padilla a los platós de televisión, Elsa Ruiz ha aprovechado para retomar su particular guerra con la de Benidorm, con quién tiene pendiente un juicio tras denunciarla por insultos tránsfobos. Aprovechando el anuncio de su entrevista en 'De viernes', la cómica ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que pida a Mediaset los contratos para su aparición en el programa así como el embargo preventivo del dinero que se ha embolsado por su visita.

Tras más de cinco años alejada de los focos y las redes sociales, la que fue protagonista de 'Gandía Shore, 'Gran Hermano VIP' y otros espacios protagonizará este viernes un scoop junto a Santi Acosta en el que se sincerará sobre los motivos tras su desaparición. En el avance mostrado por 'De viernes', se puede ver como la televisiva reflexiona sobre su nueva espiritualidad y el bucle en el que se vio durante su etapa dorada en Telecinco, viéndose superada por el espectáculo.

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Ylenia Padilla regresa a la televisión tras años alejada de los focos. Este viernes, a las 21:45 en ¡De Viernes! 🪩



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/eWCPfNAmcB — De Viernes (@deviernestv) March 25, 2026

Elsa Ruiz pide a la justicia embargar el dinero de Ylenia Padilla de su entrevista en 'De viernes'

La última actualización del encuentro ante la justicia de Elsa Ruiz e Ylenia Padilla tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando la humorista anunció en sus redes sociales que la antigua colaboradora de Mediaset se encontraba en paradero desconocido, siendo imposible notificarle de cara al juicio que aún tienen pendiente por insultos tránsfobos. Unas acusaciones que la de Benidorm desmintió rápidamente.

"Lo que se dice sobre mí es falso, como lo ha sido desde el minuto cero. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a la fiscalía que concrete cuál es el delito de odio. Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo del que siempre he sido aliada", señaló Padilla en unas declaraciones para 'En boca de todos' dando por finalizada su encrucijada legal con la cómica.

Es por eso que, aprovechando su reaparición televisiva, Elsa Ruiz ha solicitado este jueves a la Audiencia Provincial de Madrid que pida a Mediaset y Producciones Mandarina, productora de 'De viernes', los contratos para su aparición en el programa así como el embargo preventivo del dinero que la televisiva vaya a cobrar por su entrevista con el fin de cubrir la indemnización de 60.000 que pidió en su denuncia.

Cabe recordar que la vista oral terminó siendo pausada ante la imposibilidad de notificar a Ylenia Padilla, pero la defensa de la antigua colaboradora de 'En boca de todos' mantiene su petición de seis años de prisión por cuatro presuntos delitos de odio, hostigamiento, amenazas y lesiones psicológicas. A la pena de cárcel se añade la cantidad económica citada en concepto de responsabilidad civil.

A su vez, Olympe Abogados, la defensa de Elsa Ruiz, exige un alejamiento de mil metros y una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y ejercer cualquier tipo de profesión u oficio educativo, deportivo y tiempo libre durante una década. Los insultos que la cómica denuncia tuvieron lugar durante un directo de Instagram en 2021, donde la estrella de realities atentó contra la identidad de la cómica. "¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!", declaró ante sus seguidores.