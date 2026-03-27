Confirmado por 'De Viernes': Los 8 invitados de hoy, 27 de marzo con el regreso de Ylenia Padilla a Telecinco

Tras anunciar el regreso de Ylenia Padilla a la televisión cinco años después, Telecinco ha adelantado todos los contenidos que vertebrarán la nueva entrega de 'De Viernes' que la cadena emitirá a partir de las 21:45 horas con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y en total, el espacio contará con ocho invitados para enfrentarse a la gran final de 'El desafío' en Antena 3 y contra el amistoso de España y Serbia en La 1.

Para empezar, 'De Viernes' recibirá en su plató a Manuel Cortés. El hijo de Raquel Bollo hablará largo y tendido de la polémica guerra abierta entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores y no dudará en desenmascarar definitivamente a la hija de Ortega Cano con quién mantuvo un lío.

"Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte", asegura Manuel Cortés en la entrevista previa a sentarse en el plató.

Por si fuera poco, Manuel Cortés echará más leña al fuego al revelar que Gloria Camila engañó a Álvaro García con él. "Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación, yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla", confiesa. "Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme, le deseo lo mejor, pero lejos de mí", concluye el hijo de Raquel Bollo.

💥 Manuel Cortés, A POR TODAS. Mañana a las 21:45h en @telecincoes en ¡De Viernes! pic.twitter.com/lpcbog2ucX — Mediaset España (@mediasetcom) March 26, 2026

La vuelta de Ylenia y las parejas de 'Casados a primera vista', también invitados

Por otro lado, otro de los platos fuertes de 'De Viernes' esta semana es el scoop de Ylenia Padilla. La ex concursante de realitys rompe su silencio tras casi seis años alejada de los medios con su entrevista más dura y sincera en su regreso a Telecinco.

Tras reconocer haber estado paralizada por el miedo y el dolor, da un paso al frente para desvelar sin censura los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de la televisión, responder a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella y repasar sus inicios, sus mejores años en el medio y su decadencia televisiva.

Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura y Lorenzo, las tres parejas que han culminado con éxito la experiencia de 'Casados a primera vista' visitarán por primera vez el plató de 'De Viernes' para ofrecer nuevos detalles de cómo es su nueva vida juntos y harán un balance de lo vivido durante el exitoso programa de Telecinco.

Por último, Rocío Flores, que se pronunciará sobre la entrevista de Manuel Cortés, se incorporará a la tertulia de la última hora de 'Supervivientes' con imágenes inéditas junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz.