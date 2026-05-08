'De Viernes' anuncia a sus seis invitados de hoy y sorprende con un regreso a su plantel de colaboradores

'De Viernes' aumenta su plantel de invitados esta semana en Telecinco para enfrentarse a una nueva gala de estreno de 'Tu cara me suena' en Antena 3. El programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, que atraviesa una etapa más débil, buscará sostener el doble dígito con Isa Pantoja como plato fuerte.

La cadena avanza que la hija de Isabel Pantoja abordará "sin censura" cómo ha sido el trato que ha recibido por parte de su familia y las posibilidades de un acercamiento con su madre y su hermano Kiko Rivera. Jessica Bueno, expareja del DJ, escuchará atentamente su entrevista desde una sala VIP de Mediaset y podrá intervenir en directo.

💥 ¿Habrá reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija?



Esta semana, en ¡De Viernes!... Isa Pantoja se sienta en plató el mismo día que su madre actúa en Nueva York. 🪩



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/DbWBmrcSpi — ¡De Viernes! (@deviernestv) May 6, 2026

Por otro lado, tras manifestar en sus redes sociales estar embarazada del cantante Omar Montes, Rocío Martín, enfermera estética, ha ofrecido una entrevista exclusiva a 'De Viernes' en la que, entre otros asuntos, contará cuándo se conocieron, cómo empezó su romance y qué le revelaba el cantante de su actual pareja, Lola Romero, con quien hace apenas unos meses Omar ha tenido su segundo hijo. Sus explosivas declaraciones prometen dejar titulares controvertidos.

A continuación, Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') también estará presente en el plató de Telecinco para presentar por primera vez en televisión a su hijo Emilio, ante quien abordará cómo su popularidad ha influido en su relación con él.

Además, Fani adelantará algunos detalles de su próxima boda con Fran Benito, a la que asistirán numerosos rostros conocidos, y protagonizará un cara a cara en 'De Viernes' con Christofer Guzmán, quien también se reencontrará con Emilio, al que siempre ha considerado como su propio hijo.

Por último, Maite Galdeano reaparecerá en el plató para abordar el duro momento por el que está atravesando tras la pérdida de su perra Tila, que convivió con ella y con Sofía Suescun antes de que ambas se distanciaran. Además, actualizará la situación con su hija tras la ruptura.

La velada se completará con el debate de 'Supervivientes 2026', en el que destacará el regreso de Ylenia Padilla, que se sentará de nuevo en la mesa de colaboradores junto a Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Jessica Bueno y Karmele Marchante tras anunciar una nueva retirada de la TV que derivó en el plantón de la semana anterior.