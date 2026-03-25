'De Viernes' da la campanada con el regreso de Ylenia Padilla cinco años después de su retirada de la televisión

Ylenia Padilla vuelve a la televisión. La que fuera la auténtica reina de 'Gandía Shore' y posteriormente fuera una estrella de Telecinco con su participación en 'GH VIP 3' y 'GH DÚO' y como colaboradora de 'Sálvame' vuelve a Mediaset más de cinco años después de su última aparición en un plató.

Fue en septiembre de 2020 cuando Ylenia desapareció definitivamente de Telecinco. En los últimos años, la valenciana había desaparecido de los medios. No obstante, hace un mes se anunció su fichaje por 'La cárcel de los famosos', aunque finalmente rompió su contrato con los gemelos

Ahora, Ylenia Padilla regresa a Telecinco como invitada estelar de 'De Viernes' protagonizando el scoop de esta semana en una entrevista con Santi Acosta en la que habla del motivo por el que decidió dejarlo todo. "Ya no podía aguantarlo más. No estaba feliz", asegura.

"He vuelto a mi fe a Jesús", le reconoce Ylenia a Santi Acosta sobre lo que le ha cambiado la vida su creencia religiosa. "Tenía totalmente claro que jamás iba a volver, pero nunca digas nunca", sentencia sobre su inesperado regreso.

Como es habitual, Telecinco ofrecerá primero el scoop de Ylenia Padilla este viernes y será la siguiente semana o quizás dentro de dos si hay parón por Semana Santa cuando podamos ver por primera vez a la ex concursante de 'GH DÚO' en un plató en directo.