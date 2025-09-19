Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras decirse que está en busca y captura por su guerra judicial con Elsa Ruiz

Ylenia Padilla ha regresado al centro de la polémica después de que la cómica Elsa Ruiz destapase recientemente que la televisiva se encontraba en paradero desconocido para no hacer frente al proceso judicial que tienen pendiente. Así, la antigua colaboradora de Mediaset ha reaparecido en 'En boca de todos' para romper su silencio sobre su posible delito de odio por unos insultos tránsfobos en redes.

Elsa Ruiz utilizaba sus redes esta semana para denunciar que la protagonista de 'Gandía Shore' había evitado presuntamente durante meses dar la dirección de su nuevo domicilio con el fin de no recibir notificaciones y entorpecer el proceso judicial que inició en 2021 contra ella después de que la atacase en redes. "Los funcionarios han intentado llevar la notificación a una dirección que ella misma dio, pero ha sido imposible localizarla", aseguraba la cómica en Tik Tok.

Ylenia Padilla rompe su silencio sobre su proceso judicial con Elsa Ruiz por delito de odio: "Se ha declarado la nulidad procesal"

Los hechos se remontan a una retransmisión en directo de Ylenia Padilla en 2021, en la que cargó contra la humorista con insultos como: "¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!". Y si bien Elsa Ruiz explicaba que la televisiva se encuentra en paradero desconocido, 'En boca de todos' anunciaba este jueves que habían dado con la nueva residencia de Ylenia e incluso habían hablado en exclusiva para el programa de Cuatro.

#EXCLUSIVA | Ylenia: "Todo lo que están publicando sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a Fiscalía que concrete cuál es el delito de odio."



"Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal", ha explicado el reportero Edu Calle antes de lanzar en pantalla el mensaje que la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' ha lanzado a los espectadores.

"Lo que se dice sobre mí es falso, como lo ha sido desde el minuto cero", ha asegurado Ylenia al programa después de que saliera a la luz que supuestamente el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid habría iniciado un 'protocolo de búsqueda' tras no encontrarla.

"Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a la fiscalía que concrete cuál es el delito de odio. Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo del que siempre he sido aliada", ha sentenciado Ylenia Padilla en sus declaraciones, actualizando el estado real del proceso judicial contra la antigua colaboradora de 'Todo es mentira'.

"Todo se manipuló en mi contra. No existen dos meses desaparecida ni policía buscándome. El abogado de Elsa declara que la cárcel contra los violadores no repara a las víctimas. Venden a las mujeres en su ley rebajando condenas mínimas. Contra violadores no, pero contra mí por responder al acoso de su clienta pide 6 años. No se puede ser más hipócrita y personaje", ha terminado señalando la de Benidorm.