Atronadora sentencia a la entrevista de Jordi Évole al exfiscal general Álvaro García Ortiz en su despedida en La Sexta

Jordi Évole se ha anotado un importante tanto al lograr la primera entrevista de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, tras su condena en un especial de 'Lo de Évole', que ha servido para cerrar este domingo la temporada del programa de La Sexta.
García Ortiz ha roto su silencio en televisión otorgando esta primera entrevista en televisión a Jordi Évole, desde que en diciembre de 2025 el Tribunal Supremo le condenara en una polémica sentencia, forzando su salida del puesto de Fiscal General del Estado.
En la doble emisión de 'Lo de Évole' su protagonista ha defendido su inocencia, y se ha repasado de forma cronológica y exhaustiva uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española, ya que hasta el caso de García Ortiz nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.
En el primer capítulo, el exfiscal general ha evaluado los hechos que desembocaron en su condena. Desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado. García Ortiz ha negado haber filtrado información y ha apuntado a que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, en el que el caso acabó desplazando el foco del presunto delito inicial hacia su propia figura.
En el segundo programa, García Ortiz ha defendido su decisión de no dimitir antes de la sentencia, de la filtración anticipada de su imputación y ha justificado que borrara todo el contenido de su móvil justo el día de su imputación. García Ortiz ha afirmado que estaba convencido de que sería absuelto y que la sentencia fue una sorpresa "muy dura". También ha repasado la participación de Vox en la causa o el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el hecho de que acertara al anticipar la condena del ex fiscal general.
Aplausos a Jordi Évole por su entrevista a García Ortiz: "Para poner en las clases de Derecho y Periodismo"
La "entrevista del año" de Jordi Évole a García Ortiz ha hecho mucho ruido en redes sociales, con multitud de aplausos al trabajo del periodista de Atresmedia y de su equipo. "Programa trabajadísimo", "es uno de tantísimos programas de Jordi Évole que no hay que perderse", "era necesario" o "deberían verlo los estudiantes de Periodismo y Derecho", han sido algunas de las reacciones más sonadas del público en X.
"Me parece brillante cómo 'Lo de Evole' está narrando todo el Caso del Fiscal General del Estado, con fechas, nombres, horas… para quienes no hayan podido seguirlo", ha subrayado por su parte la periodista Paula Hergar.
Una opinión popular sobre el formato de Producciones del Barrio que ha sido muy compartida: "Programa redondo. Y muy buen trabajo periodístico el hecho de haber narrado la cronología de los acontecimientos para que aún quede todo más claro y pedagógico", se ha resaltado en otro comentario.
Precisamente la edición, el montaje y la documentación del programa de Jordi Évole han sido objeto de muchas alabanzas: "Programa perfectamente documentado y secuenciado y con la presencia y testimonio del FGE, no ha hecho sino esclarecer aún más lo que ya sospechábamos", ha señalado otra usuaria.
"Quizás la elección del aspecto de pantalla de 'Lo De Évole' en cuadrado y con aspecto analógico, tiene que ver con que parecen hechos de otro tiempo, y que se intuía se convertiría ya en un clásico instantáneo, historia de la TV, a estudiar", ha sentenciado otro espectador.
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