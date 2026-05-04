Atronadora sentencia a la entrevista de Jordi Évole al exfiscal general Álvaro García Ortiz en su despedida en La Sexta

Jordi Évole se ha anotado un importante tanto al lograr la primera entrevista de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, tras su condena en un especial de 'Lo de Évole', que ha servido para cerrar este domingo la temporada del programa de La Sexta.

García Ortiz ha roto su silencio en televisión otorgando esta primera entrevista en televisión a Jordi Évole, desde que en diciembre de 2025 el Tribunal Supremo le condenara en una polémica sentencia, forzando su salida del puesto de Fiscal General del Estado.

En la doble emisión de 'Lo de Évole' su protagonista ha defendido su inocencia, y se ha repasado de forma cronológica y exhaustiva uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española, ya que hasta el caso de García Ortiz nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

En el primer capítulo, el exfiscal general ha evaluado los hechos que desembocaron en su condena. Desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado. García Ortiz ha negado haber filtrado información y ha apuntado a que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, en el que el caso acabó desplazando el foco del presunto delito inicial hacia su propia figura.

Si quieres saber quién va p’alante, lo que necesitas es aMAR. #LoDelFiscal pic.twitter.com/hA9WqGhuUc — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2026

En el segundo programa, García Ortiz ha defendido su decisión de no dimitir antes de la sentencia, de la filtración anticipada de su imputación y ha justificado que borrara todo el contenido de su móvil justo el día de su imputación. García Ortiz ha afirmado que estaba convencido de que sería absuelto y que la sentencia fue una sorpresa "muy dura". También ha repasado la participación de Vox en la causa o el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el hecho de que acertara al anticipar la condena del ex fiscal general.

Hasta aquí #LoDelFiscal, el último programa de la temporada. Gracias por estar ahí siempre. Volvemos pronto con el equipazo que logra este milagro. pic.twitter.com/rSP8c7035V — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2026

Aplausos a Jordi Évole por su entrevista a García Ortiz: "Para poner en las clases de Derecho y Periodismo"

La "entrevista del año" de Jordi Évole a García Ortiz ha hecho mucho ruido en redes sociales, con multitud de aplausos al trabajo del periodista de Atresmedia y de su equipo. "Programa trabajadísimo", "es uno de tantísimos programas de Jordi Évole que no hay que perderse", "era necesario" o "deberían verlo los estudiantes de Periodismo y Derecho", han sido algunas de las reacciones más sonadas del público en X.

"Me parece brillante cómo 'Lo de Evole' está narrando todo el Caso del Fiscal General del Estado, con fechas, nombres, horas… para quienes no hayan podido seguirlo", ha subrayado por su parte la periodista Paula Hergar.

Una opinión popular sobre el formato de Producciones del Barrio que ha sido muy compartida: "Programa redondo. Y muy buen trabajo periodístico el hecho de haber narrado la cronología de los acontecimientos para que aún quede todo más claro y pedagógico", se ha resaltado en otro comentario.

Precisamente la edición, el montaje y la documentación del programa de Jordi Évole han sido objeto de muchas alabanzas: "Programa perfectamente documentado y secuenciado y con la presencia y testimonio del FGE, no ha hecho sino esclarecer aún más lo que ya sospechábamos", ha señalado otra usuaria.

"Quizás la elección del aspecto de pantalla de 'Lo De Évole' en cuadrado y con aspecto analógico, tiene que ver con que parecen hechos de otro tiempo, y que se intuía se convertiría ya en un clásico instantáneo, historia de la TV, a estudiar", ha sentenciado otro espectador.

El temple del ex fiscal general del Estado relatándole a @jordievole el proceso increible de su causa y de su condena.... Y el mal cuerpo que te deja todo

Programa trabajadísimo este

#LoDelFiscal — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) May 3, 2026

Me parece brillante cómo #LoDelFiscal está narrando todo el Caso del Fiscal General del Estado, con fechas, nombres, horas... para quienes no hayan podido seguirlohttps://t.co/yOdgweupRO — Paula Hergar (@Paulahergar) May 3, 2026

#LodelFiscal es uno de tantísimos programas de @jordievole que no hay que perderse. Pero, sobre todo, que deberían ver estudiantes de Periodismo y Derecho. pic.twitter.com/q6GJuvfQwa — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 3, 2026

Este último programa de temporada de Jordi Évole es para poner en clases de Derecho.👨‍⚖️📚



Este fragmento revela mucho d lo que luego sucedió:

El juez instructor, no dejó declarar a M.Rajoy como testigo en la Gürtel y su voto particular en contra d la condena al PP.📝#LoDelFiscal pic.twitter.com/JcLb7dWIUg — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) May 3, 2026

Quizás la elección del aspecto de pantalla de #LoDelFiscal @LoDeEvole , en cuadrado y con aspecto analógico, tiene que ver con que parecen hechos de otro tiempo, y que se intuía se convertiría ya en un clásico instantáneo, historia de la tv, a estudiar… Felicidades @jordievole pic.twitter.com/P1qot2AjvK — Víctor Matellano (@VMatellano) May 3, 2026

Todo lo que ha publicado @jordievole en su programa de hoy #LoDelFiscal perfectamente documentado y secuenciado y con la presencia y testimonio del FGE, no ha hecho sino esclarecer aún más lo que ya sospechábamos. Y es que no han disimulado... — MC Casas/❤️🌹 (@mccasasc) May 3, 2026

Excelente programa @LoDeEvole



Desde el punto de vista del derecho, del periodismo o de la política. Sugiere reflexiones…algunas muy preocupantes.



Y me reafirmo más en la honestidad e integridad de Álvaro García Ortiz.#LoDelFiscal https://t.co/O2CIq7b3S3 — Javier Remírez (@javierremirez) May 3, 2026

#LoDelFiscal era necesario. Un episodio negro en la historia de nuestro país en un juicio tan injusto como también poco inesperado: la condena ya venía decidida.



Un país que tiene a un partido político hablando de controlar salas judiciales por detrás tiene mucho que solucionar. pic.twitter.com/pS2JEiv20k — Gonzalo Gómez 🇪🇸 (@gonzalogluque) May 3, 2026

#LodelFiscal es uno de tantos programas de @jordievole que no hay que perderse.

Sobre todo, que deberían ver estudiantes de Periodismo y Derecho. pic.twitter.com/r67vL8PXtJ — Plata (@AbelPlata) May 3, 2026

Programa redondo, el de hoy. Y muy buen trabajo periodístico el hecho de haber narrado la cronología de los acontecimientos para que aún quede todo más claro y pedagógico. Chapeau! — Pomodoro (@Pomodor66128209) May 3, 2026

Radiografía de una prevaricación como un piano de cola.

No es la primera víctima de la banda y no será la última pero es doloroso que corruptos y delincuentes fiscales le doblen la mano a fiscales honrados y periodistas honestos.

Gracias @jordievole

No dejes de ver #LodelFiscal https://t.co/Dink3NaqRa — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) May 3, 2026

Programas como el de hoy deberían servir para desconfiar de aquellos que afirman con vehemencia eso de: “yo confío en la justicia”. Dejemos de santificar el poder judicial, que puede ser igual de corrupto que el resto. #LodelFiscal — David Vidal (@davidalsol) May 3, 2026

El caso que nos pone de cara nuestro sistema judicial es #LodelFiscal. Lo que es la dignidad frente a la mentira https://t.co/W4pv1ZaoMY — Rosa M. Tristán (@RosaTristan) May 3, 2026