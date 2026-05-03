'Sueños de Libertad', avance semanal del 4 al 8 de mayo: Andrés, en grave peligro, una muerte y la noticia clave sobre Fina

Tras sufrir un parón el pasado viernes por ser el día del Trabajo, 'Sueños de libertad' retomará su emisión este lunes con cinco nuevos episodios durante la semana. Además la serie de Antena 3 ya calienta el esperado regreso de Fina (Alba Brunet) y su reencuentro con Marta.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo a continuación:

Avance del capítulo 552 de 'Sueños de libertad' del lunes 4 de mayo

Tasio y Carmen en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen se desahoga con Claudia ante sus sospechas sobre una posible relación entre Tasio y Paula. Por su parte, Miguel revela a Claudia que su hermana Mabel y Salva han roto y le anuncia que se marcha unos días a Madrid. Precisamente, en la cantina, la ruptura entre Salva y Mabel empieza a hacer estragos en el trabajo.

Por su parte, Paula habla con Tasio tras su conversación con Carmen y le revela su decisión de marcharse en cuanto tenga otro trabajo. Paralelamente, Tasio y Damián con la ayuda de Pablo tratan de frenar la decisión de Gabriel de paralizar la producción de los productos De La Reina. Después Tasio y Carmen discuten cuando él trata de defender a la doncella y la mujer decide abandonar su habitación conyugal y se instala en la de invitados.

Álvaro se reúne con Gorito para enseñarle toda la información sobre las rutas de los camiones pero tras descubrir los beneficios que recibiría por parte del golpe rechaza la oferta. Tras ello, Álvaro se reúne con Beatriz para tratar de desahogarse pero ella prefiere mantener las distancias con él.

Marta da el paso de escribir una carta a Fina pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta de la amenaza de Pelayo pese a las dudas de si le llegará y recibirá respuesta. Después, Cloe trata de apoyarla y recibe su negativa cuando intenta besarla. Por otro lado, Pablo Salazar busca la ayuda de Mabel para preparar una cena sorpresa a su madre para conseguir reconciliarse con Nieves, pero ella no está preparada aún para perdonarle.

Después de enterarse de lo de Rodrigo, Andrés trata de mostrarse protector con Valentina pero ella le pide por favor que se mantenga al margen y no se enfrente a él porque puede ser peligroso. Sin embargo, Rodrigo vuelve a presentarse en la tienda y acorrala a su ex pareja pero Cloe interviene y forcejea con él pidiendo ayuda y finalmente Valentina golpea a su ex hasta que el guardia de seguridad le persigue.

Avance del capítulo 553 de 'Sueños de libertad' del martes 5 de mayo

Begoña, preocupada por Andrés

Andrés decide acoger a Valentina en su casa para tratar de protegerla de Rodrigo tras su violento altercado. Tanto Marta como Damián muestran su empatía con la dependienta y le acogen con gran recibimiento para que se sienta cómoda.

Paula se desahoga con Manuela sobre sus sentimientos por Tasio tras pedirle que por favor no haga más leña del árbol caído mientras Damián habla con su hijo para pedirle que mantenga las distancias con la doncella por el bien de su matrimonio. Pero la crisis se acrecienta cuando Tasio ve a Carmen abrazándose con David.

En la cantina, Salva descubre que Gorito ha vuelto a meterse en líos y no duda en echarle de allí para evitar problemas. Por su parte, Gorito habla con Álvaro para decirle cómo pueden conseguir más dinero con el golpe y ambos acuerdan implicarse en la operación pese a los grandes riesgos que corren.

Cloe intenta retomar el contacto con Marta pero la De La Reina sigue a su rollo implicándose en buscar a Fina. Por su lado, Pablo hace una propuesta para salvar los perfumes de los Merino aunque Gabriel la rechaza de inmediato. Paralelamente, Nieves sigue dudando sobre si perdonar a su marido o no Y Begoña le aconseja que deje pasar un tiempo para tomar una decisión definitiva. Y Eduardo comparte su insólito pasado con Manuela.

Finalmente, Rodrigo vuelve a la colonia y se enfrenta vilmente con Andrés. El enfrentamiento se le va de las manos y Rodrigo se encara violentamente con él hasta el punto de estar al borde de acabar con su vida. Pero la Guardia Civil interviene a tiempo y termina disparando al ex de Valentina acabando con su vida y salvando la del De La Reina. Todo mientras Begoña corre muy preocupada por su vida.

Avance del capítulo 554 de 'Sueños de libertad' del miércoles 6 de mayo

Tasio en 'Sueños de libertad'

Tras el violento ataque, Valentina y Begoña llevan a Andrés al dispensario para poder curarle de las heridas. Al ver la preocupación de la enfermera y su gran apoyo, Andrés no duda en mostrarse agradecido mientras Valentina le confiesa que se siente mal tras el trágico final de Rodrigo.

Gorito le confirma a Álvaro que ya tienen todo listo para el golpe y ultiman todo para llevarlo a cabo esa misma noche mientras Beatriz se empieza a preocupar de que su amante prepara algo turbio. Finalmente, ambos consiguen sacar adelante el golpe tal y como la guardia civil informa a Gabriel justo cuando él y Beatriz están besándose.

Precisamente, Gabriel sorprende a todos al dar un giro al aceptar finalmente la propuesta de Salazar para sacar adelante los perfumes más vendidos. Pero como venganza, el abogado no duda en informar a Nieves de que fue él quién amenazó a su marido con contar lo de su infidelidad y que por eso acabó su relación con Marisol.

Cuando todo apuntaba a que Nieves iba a perdonar a su marido, la enfermera toma la decisión de romper definitivamente su matrimonio. Por su parte, Cloe, que sigue enamorada de Marta, decide ocultarle la información que le ha llegado sobre el paradero de Fina para evitar que pueda dar con ella.

Tasio se desahoga con Salva en la cantina sobre la crisis de su matrimonio mientras Carmen hace lo propio con sus compañeras y decide no ir a dormir a casa de los De La Reina. Finalmente, al ver que su mujer no aparece, Tasio se deja llevar por sus sentimientos y termina haciendo el amor con Paula.

Avance del capítulo 555 de 'Sueños de libertad' del jueves 7 de mayo

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

Gabriel convoca con urgencia a Pablo Salazar y Marta para informarles de que han robado los camiones que iban rumbo a Barcelona con los encargos más importantes de las Perfumerías. El robo pone la estabilidad financiera de la empresa completamente en jaque.

Al día siguiente, Carmen regresa a la casa familiar y se enfrenta con Tasio después de que no para de preguntarle por su paradero comido por los celos por su relación con David. Mientras, Pablo intenta ganarse el perdón de Nieves pero la desconfianza en ella sigue pesando tras descubrir que su infidelidad salió a la luz por el chantaje de Gabriel. Ni si quiera el regreso de Miguel logra poner estabilidad en la casa.

Mientras, Salva trata de normalizar su relación con Mabel en la cantina para evitar que haya problemas en el trabajo pero ella se muestra distante. Por su lado, Gabriel se muestra muy preocupado por el robo de los camiones y trata de investigar por su cuenta y no duda en ignorar a Beatriz cuando esta intenta volver a acercarse a él como la noche anterior antes de que les interrumpiera la llamada de la guardia civil.

Y en la fábrica tanto Marta como Cloe llegan a la conclusión de que el robo ha sido perpetrado desde dentro. Algo a que también creen Andrés y el propio Gabriel, que tienen un fuerte enfrentamiento por cómo gestionar esta crisis. Y los peores presagios se cumplen cuando los camiones aparecen completamente vacíos.

Álvaro y Gorito no dudan en celebrar el éxito del golpe. Por su lado, Nieves vuelve a desahogarse con Begoña y le pide consejo sobre su nueva decepción con Pablo y la enfermera no duda en acusar a Gabriel de ser una mala influencia. Finalmente, Salazar se enfrenta con Gabriel harto de sus manipulaciones y acaba dándole un puñetazo por entrometerse en su vida.

Avance del capítulo 556 de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo

La junta de accionistas en 'Sueños de libertad'

Begoña descubre el golpe de Pablo a Gabriel y no duda en defender al empresario. Mientras, Mabel decide confesarse con Nieves y contarle que se ha visto envuelta en un trío sentimental con Salva y Claudia tratando de buscar consuelo y su consejo.

La situación de la fábrica es muy crítica después del robo de los dos camiones con el cargamento más importante y Gabriel no duda en poner a todos al corriente de sus sospechas sobre que ha sido algún trabajador el que ha participado en el golpe. La junta debe votar qué hacer para salir de la crisis pero no todos están de acuerdo.

Mientras, Álvaro opta por no esperar e invita a Beatriz a una cena de alto standing utilizando parte del dinero del robo y ella empieza a sospechar sobre su amante y sus negocios oscuros. Lo peor llega cuando Begoña les descubre juntos y aunque ella trata de disimular, todo podría acarrearles un nuevo problema.

Gracias a una conversación con Claudia, Tasio descubre que Carmen no pasó la noche con David sino con ella y con Valentina en la colonia haciendo que cambie por completo su percepción y sintiéndose culpable por lo que hizo él con Paul mientras Carmen le deja claro que sabe que no está siendo sincero con ella. Por su lado, Mabel y Claudia se reconcilian después de la ruptura de ella con Salva.

Pablo vuelve a intentar un nuevo acercamiento con su mujer pero Nieves no soporta más la situación y decide romper definitivamente con su matrimonio. Y finalmente, Cloe cambia de opinión y decide contarle a Marta la información que ha descubierto sobre Fina y termina confesándole que sigue enamorada de ella y que por eso estuvo a punto de no decirle nada por celos.