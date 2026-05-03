Jesús Cintora se planta en 'Malas Lenguas Noche' tras la cruzada de Feijóo contra RTVE: "Aquí indicaciones ni una"

Continúa la cruzada del PP y Vox contra Radio Televisión Española. El presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a la cadena pública de seguir las órdenes de Pedro Sánchez. Unas duras acusaciones a las que ha respondido este sábado, 2 de mayo, Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche', la versión nocturna del progama vespertino, que se estrenó hace una semana.

En un vídeo emitido por el programa de La 2, se han recopilado algunas de las frases que Feijóo ha pronunciado sobre RTVE. "Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su TVE", dijo el político gallego en el Congreso de los Diputados. En otra ocasión, fue más allá y aseguró ante los medios de comunicación: "Yo lamento que los trabajadores de TVE estén sometidos a las indicaciones del señor presidente del Gobierno".

Tras la emisión de estas declaraciones Jesús Cintora, por alusiones, ha tomado la palabra para poner en su sitio al líder de los 'populares': "Señor Feijóo, aquí indicaciones ni una, mucho trabajo, demasiadas horas quizás". Acto seguido, le lanzaba un demoledor dardo: "Y luego mentir mentir, miente por ejemplo quien dice que quiere la moderación y luego apoya a gente como Vito Quiles, o dice que no va a pactar nunca con Vox y pacta con Vox. Eso sí que es mentir señor Feijóo".

Jesús Cintora y Javier Aroca ponen en su sitio a Feijóo

"Bulos no, trabajo. Trabajo y coherencia. Lo digo por alusiones. Usted sabrá el camino que ha hecho desde la moderación hasta ahora, si es que hubo moderación", ha sentenciado Jesús Cintora, dando paso a Javier Aroca quien, en la misma línea, ha desvelado el motivo por el que, según él, existe esa cruzada contra RTVE por parte de la derecha y la ultraderecha.

"El señor Feijóo está muy preocupado por la Televisión Española, nunca lo he visto tan preocupado, pero coincide que los índices de audiencia son muy elevados, que la televisión pública estatal ha roto el oligopolio que tenían las televisiones privadas", ha recordado el colaborador de 'Malas Lenguas'. En su opinión, "eso duele, porque no solo duele ideológicamente, es que duele a las carteras".

Y es que, tal y como ha explicado Javier Aroca, "hay determinadas televisiones que están poniendo mucho dinero, porque en esta televisión han encontrado un competidor importante, y eso que aquí no hay publicidad". "Luego ellos tendrán que explicarlo, cómo que en un país democrático no puede haber una televisión pública y puede convivir con otras televisiones privadas. ¿De verdad que hay que combatir a la televisión pública?", se ha preguntado el periodista, a modo de reflexión.