Silvia Intxaurrondo confiesa alto y claro lo que ha pasado con Feijóo tres años después de su entrevista en RTVE

Un martes más, Henar Álvarez se ha puesto al frente de 'Al cielo con ella'. En esta ocasión, la presentadora ha recibido la vista de Loles León y Silvia Intxaurrondo. Esta última era la segunda vez que acudía al espacio de TVE, como así lo recordó la propia Henar: "Eres de las pocas invitadas que ha repetido en el programa".

Su primera visita fue hace un año, cuando el formato se emitía en La 2 antes de dar su salto a La 1. Por ello, la comunicadora le pedía que hiciera balance de lo mejor y lo peor que le había pasado en estos doce meses: "El mejor avance es que noto más alegría. Y el mayor retroceso es que se han iniciado dos guerras más sin frenar el genocidio en Palestina", ha lamentado.

Como no podía ser de otra forma, Henar Álvarez quiso recordar uno de los momentos más virales de la trayectoria de Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1', cuando entrevistó a Alberto Núñez Feijóo en julio de 2023. La presentadora le preguntó cómo se sintió al decirle al líder del PP que el dato que estaba dando "no es correcto". A lo que su invitada explicó que "había hablado desde el punto de vista personal muy poco" sobre aquel momento.

Silvia Intxaurrondo desvela que Feijóo todavía no le ha pedido perdón: "Tiempo y paciencia tengo"

Acto seguido, no dudó en hacerlo: "Se siente muy bien, pero lo mejor es que lo estás haciendo teniendo toda la razón, sabiendo que tienes el compromiso de ese político de que si tienes razón vuelve y te pide perdón, y ¿qué habrá pasado que todavía no lo ha hecho? Pero tiempo y paciencia tengo", aseguró, dejando claro que todavía espera una disculpa por parte del líder de la oposición.

Asimismo, Silvia Intxaurrondo también lamentó que el Partido Popular llevara sin acudir a su programa "un rato largo", en un intento de hacerles "luz de gas". Pero insistió en que se sentía bien con lo ocurrido, ya que ella cumplió con su función de informar a la audiencia de que el dato que estaba dando el político gallego era incorrecto.

Por otro lado, Henar y Silvia también reflexionaron sobre lo que consideraban entretenimiento y lo que creían que era información. "Espectáculo es un programa como este, lo que veo en política a veces es lamentable", confesó la comunicadora vasca, quien no dudó en hacerle una curiosa propuesta a su entrevistada, hacer un día un intercambio de programas: "Yo me vengo aquí un día, y tú a 'La Hora'". Sin embargo, esta idea no terminó de convencer a Henar Álvarez: "No podría hacer eso, sería imposible. A mí esto me ha costado mucho, haz lo tuyo".

Como es habitual en 'Al cielo con ella', la invitada tuvo que congelar a quien ella quisiese. Silvia Intxaurrondo decidió congelar a dos tipos de personas. Por un lado, a los que hacen audios largos para una respuesta de "sí" o "no" y, por otro lado, a quienes aseguran que "no soy racista, pero…", "no soy machista, pero…". "Vamos a dejarnos de equidistancias", sentenció la periodista.