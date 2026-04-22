'Supervivientes 2026' vivió este martes, en 'Tierra de nadie', su gala más tensa y "desagradable" a raíz del gravísimo conflicto entre Gerard y Claudia que obligó a abrir la Palapa de manera excepcional. Los concursantes asistieron atónitos al suceso, y José Manuel Soto no se cortó en alzar la voz y en plantearse -incluso- su continuidad en el reality.

"Yo ya lo dije un día en una gala y me mandaron a callar", apostilló el cantante en referencia a la gala en la que señaló "violencia verbal y gestual" por parte de Claudia y Jorge Javier le desmintió. "La tensión hay que controlarla porque hay mucha gente viendo el programa", añadió como recado a la organización.

"Nadie te mandó callar, simplemente hay una diferencia entre situaciones tensas y violentas", le rebatió Ion Aramendi ante un José Manuel Soto que se reafirmó en su denuncia sobre la crítica convivencia en 'Supervivientes': "Yo creo que aquí hay violencia verbal y gestual. Yo lo veo así".

Acto seguido, el andaluz mostró su desazón con formar parte de una convivencia tan tensionada. "Respeto la postura del programa, pero a mí esto me duele y me perjudica también la imagen porque aquí estamos todos juntos en un concurso y todo esto salpica a todo el mundo", clamó Soto.

"Me duele muchísimo porque esto lo puede ver mucha gente que se puede sentir avergonzada", recalcó el concursante más veterano de 'Supervivientes 2026', dejando entrever así que no se encontraba nada a gusto con su participación.

"Y creo que lo que hay que hacer es que se pidan perdón mutuamente, volver a empezar e intentar crear un clima un poco más sostenible y humano. A mí esto no me compensa, sinceramente. No me compensa porque es demasiado desagradable", remató José Manuel Soto ante los aplausos de aprobación de gran parte de los compañeros.