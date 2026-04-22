Loles León le para los pies a Henar Álvarez y se niega a responder a esta pregunta en 'Al cielo con ella'

Loles León ha sido una de las invitadas de la última entrega de 'Al cielo con ella', el programa presentado por Henar Álvarez en La 1 de TVE. Con la naturalidad que la caracteriza, la actriz y presentadora de 'Zero dramas', se ha mostrado totalmente desatada, mostrando una gran complicidad con la conductora del espacio.

Sin embargo, ha habido un momento de cierta tensión entre ambas. Nada más empezar la entrevista, Henar Álvarez ha puesto sobre la mesa el soniquete de 'Qué gana tengo', el tema que hizo popular a Loles León hace ya bastantes años. Le presentadora ha querido conocer cómo y cuándo surgió esa pieza que la hizo tan famosa. Para ello, Henar no ha dudado en entonar una versión diferente a la original.

Pese a esto, su invitada se mostró visiblemente molesta y con pocas ganas de hablar sobre ese asunto: "Es una larga historia", se limitó a decir. Y justificó su negativa a abordar el asunto asegurando que "es que si no estaríamos hablando solo de eso. Otro día te lo cuento". Una actitud que, pese al sonoro aplauso del púbico para destensar el ambiente, sorprendió a la conductora del programa, que se esperaba otra respuesta por parte de la actriz.

Una vez pasado este incómodo momento, Loles León sí que se explayó largo y tendido sobre uno de sus temas preferidos: el sexo en televisión. Una temática que, según confesó, incorporó ella en la pequeña pantalla, algo de lo que se siente muy orgullosa, sobre todo al ver cómo se ha extendido a numerosos espacios televisivos.

El doblete de Loles León: invitada de 'Al cielo con ella' y presentadora de 'Zero Dramas'

Se podría decir que este martes, 21 de abril, ha sido la noche de Loles León en Televisión Española. Primero, con su visita al plató de 'Al cielo con ella' y, a continuación, con la emisión de una entrega especial de 'Zero Dramas', el programa que presenta sobre temas de actualidad social y que en esta entrega contó con la presencia de Antonio Resines, Carmen Morales, Gonzalo Miró y Mónica Cruz, que ejerció como colaboradora habitual en lugar de Marina Rivers.

Todos ellos abordaron tema como la sologamia (tendencia a casarse con uno mismo), la 'infidelidad financiera' o los límites éticos de la edición genética. El programa arrancó debatiendo sobre la sologamia. "¿Lo llamamos sologamia cuando queremos decir ego?", formuló Loles León. Para ello contó con el testimonio de Vanessa García, que celebró su propia boda hace tres años ante 40 invitados.

A continuación, se puso sobre la mesa la llamada 'infidelidad financiera', con la ayuda de la experta Bárbara Montes. Basándose en las recientes confesiones de Aitana y Rosalía sobre la lealtad en el concierto de esta última, se debatió sobre qué ocurre cuando uno de los miembros de la pareja oculta deudas o cuentas bancarias. Y es que, según los datos aportados por el programa, el 67% de la Generación Z reconoce tener secretos económicos.

El tercer bloque ha abordado el controvertido tema de los 'bebés a la carta'. Mónica Cruz mostró una simulación inquietante de cómo en Estados Unidos ya es posible elegir mediante selección genética el color de ojos, el tono de piel e incluso el coeficiente intelectual de un hijo por unos 40.000 euros. Para arrojar luz sobre este asunto, el programa ha conectado con el investigador del CSIC Lluis Montoliu. "Una cosa es evitar enfermedades y otra es querer un hijo de catálogo. La imperfección es lo que nos hace humanos", ha sentenciado Loles León.

El espacio concluyó, como es habitual, con 'El Consultorio Sexual', donde se abordó distintas consultas y se hablaron de temas como el Kamasutra, con el tono desenfadado y divulgativo que caracteriza al formato de TVE, que cerró esta entrega especial con una ronda de "chupitos sexuales" y la actuación de la banda musical interpretando el famoso tema de La Oreja de Van Gogh 'Cuídate'.