Loles León, sin miedo, lanza este atronador desafío a Vox por sus planes de purga en RTVE

Loles León ha aprovechado su visita a 'Directo al grano' de este viernes para lanzar un claro mensaje a Noelia Díaz Vaca, la ex concejala de Collado Villalba que puso el grito en el cielo por una obra de teatro con motivo del 8M. La actriz no solo ha echado por tierra la polémica escena protagonizada por la edil del Partido Popular, pues también ha aprovechado para contestar a las amenazas de Vox sobre su planes para desmantelar la televisión pública del 'sanchismo'.

"Era censura pura", ha comenzado advirtiendo Marta Flich antes de mostrar a la invitada de este viernes las imágenes que se viralizaron hace unos días de la antigua concejala del municipio irrumpiendo en el escenario durante una representación. "Esta obra de teatro y este monólogo acaban aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se ha tenido", sentenció Díaz dinamitando el resto de la función de 'Ser mujer' en el teatro.

Una escena que Loles León no ha dudado en condenar desde 'Directo al grano'. "Las faltas de respeto, la mala educación, la poca empatía que tiene esta señora, por llamarle de alguna manera para definirla... Ella no tiene ningún derecho a subir a ningún escenario cuando están trabajando actrices, actores, que han escrito una obra de teatro, la han dirigido y ese teatro tiene unos propietarios" ha sentenciado la intérprete.

Loles León se planta ante la ultraderecha: "No habrá más censura, y si la hay la revocaremos"

"Tú eres público y te quedas ahí, en el patio de butacas. Y si no te gusta, la educación es levantarse e irse, pero tú no tienes que subir al escenario, no tienes que entrar dentro del trabajo de nadie. Porque si yo voy a tu despacho y me planto allí y te monto un pollo de mil demonios ¿qué crees que pasaría?", ha añadido la presentadora de 'Zero Dramas', espacio con el que ha debutado recientemente en las noches de La 2.

"No tengo ningún derecho a hacerlo, tú tampoco. Y todos los que pensáis como ella tampoco", ha insistido Loles León con gesto serio ante la cámara, dirigiéndose entonces a la ultraderecha. "Sé que nos perseguís mucho a la cultura, da miedo la cultura eh. Podemos llegar muy lejos mentalmente... Quedaos tranquilitos, que seguiremos. No va a haber más censura y si la hay la revocaremos, ya veréis", ha sentenciado la actriz haciendo referencia a las amenazas de Vox.

💥"No va a haber más censura, si la hay la revocaremos", la respuesta de Loles León a la concejala de Villalba que detuvo una actuación en directo.



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"Qué gran mensaje, brava", ha aplaudido Marta Flich. "El mundo está cogiendo este camino, se creen que 'la finca es mía", añadía entonces la intérprete antes de que Gonzalo Miró indagase en los planes de la formación de Santiago Abascal para acabar con RTVE. "Bueno los hay que en esta televisión quieren entrar con lanzallamas y bombas atómicas", ha adelantado el presentador.

Ha sido entonces cuando Loles León ha lanzado una clara advertencia a la ultraderecha de cara a su purga en la televisión pública si llegan al poder tras las próximas elecciones generales. "Que vengan, que vengan. Si todavía estamos claro, porque vendrán a echarnos. Aquí estaremos, los recibiremos", ha terminado señalando la actriz.