Cinco meses y más de cien programas después, 'Directo al grano' ya no suena a apuesta provisional sino a formato asentado en la parrilla de La 1. Marta Flich nos habla de una evolución "maravillosa", casi vertiginosa, hasta el punto de que el equipo siente que lleva "toda la vida" en antena. El espacio ha encontrado su tono y su lugar en tiempo récord, consolidándose en una franja especialmente exigente y demostrando que aún hay margen para crecer en la televisión pública cuando se combina actualidad, ritmo y vocación de servicio.

En un contexto de competencia feroz y continuos movimientos en la parrilla, Marta Flich nos asegura que partían con expectativas prudentes: hacer "una cosa digna" de entrada y pelear después por mantenerse. La sorpresa llegó con la respuesta inmediata del público. "Hemos gustado desde el principio", nos reconoce, aunque insiste en que la televisión es "súper inestable" y que la única fórmula posible es trabajar "duro", "arremangarse y disfrutar el momento". Sin miedo a los ajustes ni a la volatilidad del medio, reivindica la humildad y el esfuerzo diario como claves para sostener el éxito.

A su lado, Gonzalo Miró se ha convertido en un socio natural ante las cámaras. Marta Flich lo ha definido como "muy divertido, muy natural, muy buen tío", una complicidad que se traduce en fluidez en directo y en una química que el espectador percibe. En una etapa de máxima visibilidad para el periodista, la dupla ha sabido equilibrar análisis y cercanía, afianzando a una pareja televisiva que, cinco meses después, ya actúa como si llevara años compartiendo el mismo plató.

De todo ello ha podido hablar en exclusiva El Televisero con Marta Flich en el marco de los Premios Iris 2026. La entrevista, a continuación:

Marta Flich, la semana pasada 'Directo al grano' cumplió cinco meses en emisión, ¿cómo lo estáis llevando?

MARTA - Pues maravilloso. La verdad es que llevamos cinco meses. Muchas veces lo comentamos con las de peluquería, maquillaje y tal. Es como: "Bueno, pues cuatro meses, pues cinco meses". Parece que llevo toda la vida y estamos súper asentados y muy contentos.

¿Cómo habéis vivido la evolución del formato en estos meses?

MARTA - Muy bien, la verdad es que muy bien, con muchísimo respeto por toda la competencia, por todos los compañeros, con mucho respeto, intentando crecer cada día e intentando hacerlo mejor y sobre todo estar a la altura de la audiencia.

¿Cómo vive un programa nuevo, relativamente nuevo, la competencia? ¿Cómo se abre hueco en esa franja?

MARTA - Pues mira, mis expectativas eran: "Vamos a hacer una cosa digna y luego ya veremos y ya pelearemos". Claro, de pronto nos encontramos en una situación en la que hemos gustado desde el principio y jolín, pues ya digo, con mucha humildad y con muchas ganas de seguir trabajando para continuar estando a la altura, claro.

¿Cómo afrontáis el futuro del programa en RTVE?

MARTA - Pues día a día, trabajando y mañana otro programa y así, disfrutando, Sobre todo, haciendo servicio público, que es lo fundamental.

Es un formato que está funcionando muy bien en cuanto a audiencias, pero es verdad que TVE está tomando medidas últimamente de renovar, quitar, ampliar formatos... ¿Tenéis miedo en ese sentido?

MARTA - No. Nosotros de momento bien, quiero decir, la televisión es súper inestable, yo vengo de una experiencia muy longeva además y ahora esta pues parece que ha agarrado fuerte también y ya está. En la tele, igual que en todas partes, pero en la tele más, hay que aprovechar los momentos, disfrutarlos, trabajar duro, arremangarse y ya está. Y de momento, a disfrutar.

Y de compañero tienes a Gonzalo Miró, ¿qué tal está siendo trabajar con él?

MARTA - Sí, genial, genial. Gonzalo es que es muy divertido y muy natural, muy buen tío, entonces lo llevamos muy bien, la verdad.