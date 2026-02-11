Marta Flich deja una frase atronadora a Rosa Belmonte tras atacar a Santaolalla y Adela González le da la puntilla

'El Hormiguero' se ha metido en una polémica colosal por culpa del ataque machista de Rosa Belmonte, una de las colaboradoras habituales de la tertulia política de los martes, hacia Sarah Santaolalla. La respuesta social está siendo atronadora contra el programa de Antena 3 por no censurar tales palabras y contra la periodista y escritora por ser autora de esa barbaridad. Y entre las múltiples reacciones se encuentran las de rostros televisivos como Marta Flich o Adela González.

Pablo Motos hizo una referencia indirecta a la analista política por llamar "traidor" a Felipe González en 'En boca de todos' tras su conferencia en el Ateneo de Madrid; en la que criticó nuevamente a Pedro Sánchez y en la que anticipó que votaría en blanco en unas próximas elecciones al no sentirse representado por el PSOE actual.

Así, el presentador de Antena 3 evitó aludir a Santaolalla explícitamente a pesar de que se estaba refiriendo a ella. Sin embargo, Rosa Belmonte no tuvo pudor en hacer la siguiente pregunta: "¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?". Un ataque machista de manual que ha levantado una inmensa polvareda como no podía ser de otra manera.

Además, la controversia es aún mayor por la lamentable reacción del resto de presentes en el plató de 'El Hormiguero'. El presentador, Pablo Motos, no solo no le censuró, sino que además rio como también hicieron Rubén Amón y Juan del Val.

Pues bien, ante esta escena tan execrable, varios compañeros del oficio han sacado la cara por Santaolalla. Marta Flich, presentadora de 'Directo al grano' en La 1 de RTVE, ha dejado una frase incontestable para Rosa Belmonte: "Las mujeres machistas tristemente puntúan doble dentro del machismo".

Las mujeres machistas tristemente puntúan doble dentro del machismo. Un beso @SarahPerezSanta https://t.co/HO4OaQpTSX — Marta Flich (@martaflich) February 11, 2026

Por su parte, Adela González, presentadora de 'Mañaneros 360' en TVE, también ha querido solidarizarse con Sarah Santaolalla, mandándole un abrazo y cuestionando, de paso, la matización que Belmonte hizo después de su machistada. "Es una frase de la maravillosa señora Maisel, se lo he copiado", añadió Rosa tratando de cubrirse las espaldas. "Me temo que no cuela lo de que 'es una frase de...'", ha sentenciado la comunicadora vasca.