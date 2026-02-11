Machismo en 'El Hormiguero': La grave descalificación a Sarah Santaolalla ante las risas de Pablo Motos y todos sus tertulianos

Sarah Santaolalla, analista política y colaboradora de televisión, ha vuelto a ser diana del machismo más recalcitrante. Y esta vez, no por parte de grupos ultras ni en redes sociales o foros, sino en un programa en horario de máxima audiencia y supuestamente "familiar" como 'El Hormiguero'.

La joven fue descalificada y ultrajada, haciendo nuevamente uso de su físico, por una colaboradora de la tertulia, Rosa Belmonte, sin que su presentador Pablo Motos le parara los pies en ningún momento. Todo lo contrario. Su reacción fue la de soltar una carcajada, aprobando con dicho gesto esas deplorables palabras de su compañera.

Por poner en contexto, el programa de Antena 3 debatía sobre la aparición de Felipe González en una charla desde el Ateneo de Madrid, en la que volvió a criticar al gobierno de Pedro Sánchez y en la que aseguró que votaría en blanco en unas próximas elecciones porque no se siente representado por el actual PSOE.

En ese momento, Pablo Motos apuntó: "Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro. He oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor". No mencionó explícitamente a Sarah Santaolalla, pero era evidente que se estaba refiriendo a ella y a su intervención en 'En boca de todos', el espacio conducido por Nacho Abad.

Acto seguido, Rosa Belmonte, sin pudor, le interrumpió para verbalizar unas palabras tan desafortunadas como repulsivas: "¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?". Si ya el comentario era reprochable, la reacción de todos en plató ante un ataque (que recuerda al de Elisa Virgil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid) aún más.

ESTA que va de graciosilla es @rosabelmonte, están hablando de Sarah Santaolalla y dice esta repugnancia desde la cobardía. Toda la reacción de la mesa es repugnante y asquerosa lo que demuestra que esto es otro estercolero agitador ultra de tantos.pic.twitter.com/dYZPr5zYRk — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) February 11, 2026

Lejos de reprobar y de condenar esos repugnantes términos en los que aludió a Sarah Santaolalla, Pablo Motos se limitó a responder un "no me acuerdo" entre risas. "Eso es una frase de la maravillosa señora Maisel, se lo he copiado", añadió Rosa tratando de cubrirse las espaldas ante la barbaridad que acababa de soltar.

Por su parte, Rubén Amón fue claramente consciente del impacto que tendría esa ofensiva referencia, pero tampoco decidió censurarlo: "Rosa, esto se va a viralizar. Lo sabes, ¿no?", le interpeló con tono de cachondeo. Mismas risas que protagonizó Juan del Val. En definitiva, machismo en prime time y, una vez más, desde el plató de 'El Hormiguero', donde llueve sobre mojado.