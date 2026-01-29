Sarah Santaolalla dice 'basta' a los "fascistas" y anuncia en RTVE medidas legales contra Vito Quiles por el acoso que recibe

Tras narrar desde el plató de 'Mañaneros 360' el último episodio de acoso ultra que sufrió por parte de Vito Quiles, Sarah Santaolalla ha decidido tomar medidas para frenar de una vez por todas la campaña de intimidación del activista de ultraderecha. Este miércoles, la analista política compartía junto a Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' todos los detalles de la denuncia que ha interpuesto contra el polemista.

"He denunciado a Vito Quiles por los sucesos que se han llevado a cabo en los últimos días, por las escenas de acoso", comenzaba explicando la analista, rememorando la persecución que vivió a la salida del trabajo y que ya ilustró junto a Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

"Un acoso violento en Prado del Rey intentando saltarse todo tipo de controles, siguiéndome por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo", continuó rememorando.

Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por acoso: "Ya está bien de impunidad con estos fascistas"

"Tuve que estar más de 4 horas en comisaría, tuve que pedir auxilio a unos agentes", aseguraba Sarah Santaolalla ante el resto de colaboradores de 'Malas Lenguas', explicando los motivos de su demanda. "Por el acoso al que he estado sometida por parte de Vito Quiles desde hace mucho tiempo, incluso incitando a chavales a llamarme chupapollas, a insultarme con vídeos lamentables en las puertas de las universidades intentando incitar y alimentar campañas de odio contra mi persona", subrayaba.

Así, no dudó en volver a cargar contra la campaña de acoso ultra que tiene como objetivo principal los profesionales del ente público. "Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no sólo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas", sentenciaba la colaboradora.

"Estoy deseando que avance judicialmente el procedimiento para que en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores", señalaba Sarah Santaolalla. "¿Desde que denunciaste has notado que paren estos insultos?", le preguntaba entonces Jesús Cintora. "No, porque ellos están organizados. Dentro de ser un fascista también está ser un cobarde", aclaraba la analista.

"Él no va a parar de hacerlo y tiene bien organizado quién puede hacerlo. A lo mejor él no me va a seguir mañana con un micro o no me va a insultar por Twitter, pero me va a mandar a uno de los suyos", explicaba Santaolalla sobre el modus operandi de Vito Quiles y el resto de perfiles de ultraderecha que la atacan por redes. "Están perfectamente orquestados, organizados y financiados. Hay mucha pasta de Gobiernos y de instituciones, como de la Comunidad de Madrid, para pagarse esto", ha añadido, poniendo el foco en el trasfondo de estas campañas de odio y acoso.

"Este no es un fascista en Twitter que se aburre, es una persona contratada por pseudomedios que financian el PP y Vox, y tienen pasta para acosarme a mí y a otros compañeros. Y por eso tienen tanto tiempo y tantas ganas de hacerlo. Hay que acabar con su impunidad, porque si no sufriremos muchos despidos, muchas bajas laborales y mucho dolor la gente de izquierdas en este país", ha terminado advirtiendo Sarah Santaolalla.