Pedro Piqueras verbaliza con Javier Ruiz lo que le parece deleznable del PP tras la no subida de las pensiones

Si este martes fue Rosa Villacastín la que se atrevió a pronosticar lo que va a pasar con Alberto Núñez Feijóo tras tumbar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, un día después ha sido Pedro Piqueras el que ha analizado este asunto con Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

"Ahora mismo tenemos las pensiones en jaque, el PP ha votado en contra de esa subida porque dice que el ómnibus que las contiene tiene otras cosas que no quiere aprobar y el Gobierno dice que no va a tocar ese ómnibus. ¿Podemos encontrarnos el escenario de que las pensiones no suban?", le cuestionaba Javier Ruiz al periodista.

De primeras, Pedro Piqueras recordaba como el año pasado ya sucedió lo mismo y que finalmente la subida de las pensiones saldrá adelante. "Dicen que no porque el ómnibus contiene ese elemento de no expulsar a los más vulnerables de las casas y claro esto es algo que afecta a los grandes tenedores y a los bancos, pero no es algo que vaya a afectar a todo el mundo", aseveraba el periodista.

"Los okupas de vivienda son muchos menos de los que flotan por el ambiente. Los datos indican que son mucho menos y es verdad que si tienes un problema de estos en tu casa es grave y quieres que te lo solucionen. Pero el problema de esto es que el PP ha asumido, por lo menos algunos de sus dirigentes, esa palabra del inquiokupa que venía de la extrema derecha y que al final mucha gente cree en eso como algo que se puede dar en cualquier momento y no es así", sentenciaba Piqueras.

"El PP está sirviendo con no votar a este decreto ómnibus a unos intereses que son los de los grandes tenedores", insistía el que fuera presentador de 'Informativos Telecinco' defendiendo que ese decreto es algo que debería aprobar cualquiera. Además sostiene que el PSOE sabía que el PP iba a utilizarlo como excusa para votar que "no".

Después de cortarle para hacer la ronda de conexiones con los territoriales, Javier Ruiz volvía a conectar con Piqueras para que terminara su argumentación. "El problema de los inquiokupas que dicen desde la bancada de la derecha, que es un término que me parece deleznable, es un problema de falta de vivienda en este país. El problema es que no haya un pacto de vivienda, yo clamo por ello, es un momento de arreglar estas cuestiones y que suelten terreno aquellos que pueden soltarlo", añadía.