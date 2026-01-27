Rosa Villacastín alerta a Javier Ruiz en RTVE de lo que puede pasar con Feijóo tras tumbar la subida de las pensiones

Este martes, el PP, Junts y Vox han tirado abajo el decreto Ómnibus que se votaba en el Congreso y que recogía la subida de las pensiones para el año 2026 y las medidas prorrogadas del denominado escudo social. Previo a conocerse su resultado, 'Mañaneros 360' ya avanzaba que el PP iba a votar en contra y Rosa Villacastín se mostraba rotunda con Alberto Núñez Feijóo.

Así, Javier Ruiz conectaba con Rosa Villacastín para analizar toda la actualidad y conocer su punto de vista. Y nada más saludar al presentador, la periodista era clara al verbalizar lo que pensaba de que el PP vote en contra de la revalorización de las pensiones.

"Sorprendida de algunas de las opiniones que se vierten ahí. Como jubilada que soy, porque soy jubilada, tengo que decir que como se le ocurra a Feijóo, que no ha propuesto absolutamente nada desde que llegó a Madrid, ir contra esta ley y contra los pensionistas no va a gobernar en su vida. Por más que haga y que baile al son que le marca el señor Abascal", soltaba la periodista.

Asimismo, Rosa Villacastín exponía que nunca ha visto a Feijóo protestar "cuando Ayuso baja los impuestos a los ricos". "La universidad pública en Madrid está sin un duro, la sanidad está que no te quiero ni contar y de eso no dice nada y le parece todo muy bien", seguía opinando la periodista.

"Me parece que va a tener que coger carretera y manta para Galicia otra vez", sentenciaba Villacastín dando a Feijóo por amortizado. Al escucharla, Javier Gállego defendía que el PP no se opone a la revalorización de las pensiones si no que se negaba a votar un trágala con que en esa ley vayan otras cosas a las que si se opone.

Rosa Villacastín, clara y rotunda sobre el objetivo de Feijóo

Algo que no convencía a Rosa Villacastín. "Es que de las cosas que van en ese ómnibus de todas yo creo que nadie se puede oponer. ¿Cómo te vas a oponer ayudar a la gente que más lo necesita en cualquiera de de las leyes que se van a aprobar? Esta semana he estado desayunando con un empresario importante de Marbella que me decía ojalá legalicen a los inmigrantes porque no tienen gente para trabajar y si no tienen problema penal por qué les tienes que tener en ese limbo?", se cuestionaba la periodista.

🔵Pinza PP-Junts: sin subida de pensiones



Una subida de un 2,7% para la mayoría y de un 11% para los más vulnerables, a la espera de la votación: el PP rechaza el decreto 'ómnibus' #Mañaneros27E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/PIwcXtwqCq — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) January 27, 2026

"El otro día escuchando al director de cine gallego, a Laxe, diciendo que sus padres eran porteros y que se fueron inmigrantes a París, que él iba a colegio público se me caían las lágrimas. Yo por mis padres tuve que tener muchas personas, no encontré nunca a un español para que les cuidase, todas eran dominicanas y todavía mantengo relación con ellas porque les cuidaron perfectamente. Si es que les necesitamos, ahora si tienen algún problema judicial por supuesto que no", sentenciaba la periodista.

"¿Rosa tú dices que o el PP vota sí o sino Feijóo no gobierna?", le repreguntaba Javier Ruiz. "No, no va a salir porque a Feijóo le importa tres narices lo que salga, lo que quiere es fastidiar al Gobierno. Eso es lo que le importa, a ver si él llega por fin a La Moncloa, aunque solo sea a los jardines", concluía sin pudor.